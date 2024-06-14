Путин выдвинул свои условия для прекращения войны в Украине накануне саммита мира в Швейцарии

Президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Заявление прозвучало накануне начала саммита мира в Швейцарии, куда Россию не пригласили. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.

«Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск [с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей], а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры», — заявил Путин, выступая на встрече с руководством МИД (цитата по «РИА Новости»).

При этом он особо подчеркнул, что украинские войска должны полностью покинуть территории этих регионов, хотя, как известно, российские войска контролируют их только частично.

«Причем обращаю внимание — именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — сказал он.

Помимо этого, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО, иметь «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус», обеспечить права русскоязычных, пройти «денацифицикацию», «демилитаризацию» и принять «новые территориальные реалии», заявил Путин.

Соглашения по мирному урегулированию конфликта должны быть зафиксированы международными договорами, а кроме того, с России должны быть сняты все наложенные на нее санкции.

В таком случае, заверил Путин, конфликт в Украине будет не просто заморожен, а окончательно завершен. Украинским войскам он пообещал обеспечить их безопасный отвод.

Перед саммитом мира

Свои условия для прекращения конфликта Путин озвучил в преддверии организованного Украиной саммита мира, который должен начаться в субботу в швейцарском Бюргенштоке.

По данным украинской службы «Радио Свобода» (объявлено в России «иноагентом» и нежелательной организацией) в саммите примут участие 78 стран и организаций. При этом представителей России на него не пригласили. Кроме того, от участия во встрече отказались Китай, Бразилия и Саудовская Аравия.

Дискуссии на саммите мира продлятся два дня, и ожидается, что закончатся они принятием итогового коммюнике, которое будет касаться трех пунктов «украинской формулы мира»: о продовольственной безопасности, радиационной и ядерной безопасности, а также гуманитарных вопросов — освобождения всех пленных и депортированных, в том числе украинских детей.

До Москвы эти решения, как предполагается, будут доведены с помощью стран-посредников, которые будут проводить «медиацию между Россией и Украиной» по схеме, которая в прошлом сработала в ходе переговоров о создании «зернового коридора».

Внесет ли заявление Путина изменения в повестку саммита, пока не ясно.

В Киеве ожидаемо назвали предложения Путина нереалистичными. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, такие условия — это «стандартный набор агрессора», содержание которого «крайне оскорбительно для международного права» и говорит «о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии».

Реакция Украины и Запада

Предложение Путина о прекращении огня — это ультиматум, которому нельзя доверять, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Путин не прекратит военное наступление, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены: «Месседжи эти — те же самые, которые были у Гитлера… Сто лет не прошло, как он сказал: "Дайте мне часть Чехословакии — и на этом все закончится". Нет, это вранье, исторически. После этого у него была Польша: "Дайте мне часть Польши". После этого была оккупация всей Европы».

О том, что все ультиматумы Владимира Путина уже не раз озвучивались Москвой ранее, и в последних заявлениях нет ничего нового, заявили и в МИД Украины. При этом там обратили внимание на время их объявления. «Вбрасывая подобные сигналы накануне саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель — не допустить участия в этом саммите мировых лидеров и стран. Тот факт, что заявления Путина появились всего за день до саммита, свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира», — говорится в заявлении МИД Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал выдвинутые российским президентом условия — «стандартным набором агрессора», содержание которого «крайне оскорбительно для международного права» и говорит «о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии».

Западные союзники Украины также критически отнеслись к озвученному Владимиром Путиным предложению.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «это не Украина должна выводить войска с украинской территории, это Россия должна вывести свои войска с оккупированной украинской земли». Озвученные Путиным пункты он назвал «не предложение мира», а предложением «большей агрессии, большей оккупации». «Оно демонстрирует, что цель России — контролировать Украину, и это было целью России с самого начала этой войны, и это вопиющее нарушение международного права, и это также причина, по которой союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину», — добавил генсек НАТО.

Президент России Владимир Путин «не в том положении», чтобы требовать от Украины прекращения войны, заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин. «Он не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для установления мира», — сказал Остин журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По его словам, президент России мог бы закончить войну «уже сегодня, если бы решил это сделать».