В трех автобусах в Израиле произошли взрывы. Полиция подозревает теракт

Израильская полиция подтвердила ранее появившиеся сообщения о том, что в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, в трех автобусах произошли взрывы, которые расследуют как возможный террористический акт.

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Сообщений о пострадавших в результате взрывов пока не поступало.

Еще в двух автобусах были найдены неразорвавшиеся взрывные устройства, уточнили в полиции, заверив, что «на месте происшествия работают большие отряды полиции, разыскивая подозреваемых».

Израильские СМИ сообщают, что министр транспорта страны Мири Регев распорядилась остановить движение всех автобусов, поездов и составов легкого метро, чтобы каждое транспортное средство можно было отдельно проверить на наличие там взрывных устройств, сообщают израильские СМИ.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден по меньшей мере один горящий на парковке автобус, над которым поднимается шлейф дыма.

По данным местных СМИ, на одном из неразорвавшихся самодельных взрывных устройств весом 5 кг было написано «Месть за Тулькарм» — в этом городе на Западном Берегу израильские военные на днях провели контртеррористическую операцию.

Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что распорядился «повысить интенсивность» действий в лагерях беженцев на Западном берегу.

В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху сказано лишь то, что главе правительства доложено о случившемся.

Власти призывают население избегать поездок в Бат-Ям и быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов.