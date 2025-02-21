Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

В трех автобусах в Израиле произошли взрывы. Полиция подозревает теракт

Опубликовано:

Полиция Израиля
Полиция Израиля. Иллюстративное фото: tzahiV/Getty I,ages

Израильская полиция подтвердила ранее появившиеся сообщения о том, что в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, в трех автобусах произошли взрывы, которые расследуют как возможный террористический акт.

Свежая публикация по теме:
Нетаньяху объявил "мощную" операцию в Палестине после взрывов автобусов

Сообщений о пострадавших в результате взрывов пока не поступало.

Еще в двух автобусах были найдены неразорвавшиеся взрывные устройства, уточнили в полиции, заверив, что «на месте происшествия работают большие отряды полиции, разыскивая подозреваемых».

Израильские СМИ сообщают, что министр транспорта страны Мири Регев распорядилась остановить движение всех автобусов, поездов и составов легкого метро, чтобы каждое транспортное средство можно было отдельно проверить на наличие там взрывных устройств, сообщают израильские СМИ.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден по меньшей мере один горящий на парковке автобус, над которым поднимается шлейф дыма.

По данным местных СМИ, на одном из неразорвавшихся самодельных взрывных устройств весом 5 кг было написано «Месть за Тулькарм» — в этом городе на Западном Берегу израильские военные на днях провели контртеррористическую операцию.

Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что распорядился «повысить интенсивность» действий в лагерях беженцев на Западном берегу.

В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху сказано лишь то, что главе правительства доложено о случившемся.

Власти призывают население избегать поездок в Бат-Ям и быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222531-v-treh-avtobusah-v-izraile-proizoshli-vzryvy-policiya-podozrevaet-terakt/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В Израиле взорвались три автобуса. Пострадвших нет; власти подозревают, что это была попытка теракта Пассажирам разбившегося в Торонто самолета предложили по 30 тыс. долларов компенсации «Заполнение поля всяким дерьмом». Какова стратегия Трампа и чего он хочет достичь с ее помощью?