Нетаньяху объявил "мощную" операцию в Палестине после взрывов автобусов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии обороны страны провести операцию в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) против "очагов терроризма", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Такое заявление прозвучало на фоне серии взрывов в общественном транспорте в Израиля.

"Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы ШАБАКа (израильская служба безопасности — прим. ред.) и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии против очагов терроризма", — говорится в опубликованном офисом премьер-министра сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что военные начали совместно с агентством безопасности Израиля расследовать инцидент с подрывом автобусов. Военные закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.

Издание напоминает, что Израиль проводит контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана под названием "Железная стена" с 21 января. Началу операции предшествовали беспорядки в этом районе, в ходе которых погибли и пострадали несколько израильтян.

Западный берег реки Иордан — одна из частей частично признанной Палестины. Контролируется Палестинской национальной администрацией (ПНА). Вторая часть — сектор Газа — контролируется исламистским движением ХАМАС. С ним Израиль заключил соглашение о перемирии после 15 месяцев войны. Оно вступило в силу 19 января.