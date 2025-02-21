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Нетаньяху объявил "мощную" операцию в Палестине после взрывов автобусов

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Jack Guez / AFP via Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии обороны страны провести операцию в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) против "очагов терроризма", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Такое заявление прозвучало на фоне серии взрывов в общественном транспорте в Израиля.

"Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы ШАБАКа (израильская служба безопасности — прим. ред.) и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии против очагов терроризма", — говорится в опубликованном офисом премьер-министра сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что военные начали совместно с агентством безопасности Израиля расследовать инцидент с подрывом автобусов. Военные закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.

Издание напоминает, что Израиль проводит контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана под названием "Железная стена" с 21 января. Началу операции предшествовали беспорядки в этом районе, в ходе которых погибли и пострадали несколько израильтян.

Западный берег реки Иордан — одна из частей частично признанной Палестины. Контролируется Палестинской национальной администрацией (ПНА). Вторая часть — сектор Газа — контролируется исламистским движением ХАМАС. С ним Израиль заключил соглашение о перемирии после 15 месяцев войны. Оно вступило в силу 19 января.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222538-netanyahu-obyavil-moshchnuyu-operaciyu-v-palestine-posle-vzryvov-avtobusov/