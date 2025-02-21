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New York Post: В окружении Трампа считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Tobias Schwarz/POOL/AFP via Getty Images

В окружении Дональда Трампа считают, что лучшим вариантом для Владимира Зеленского будет покинуть Украину и "уехать во Францию", передает NUR.KZ со ссылкой на источники The New York Post.

Как пишет издание, на этой неделе напряженные отношения между двумя лидерами - Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским - переросли в открытую враждебность после того, как президент Украины отклонил первоначальное предложение США о передаче более 50% редкоземельных элементов его страны в качестве оплаты за военную помощь, одновременно упрекнув представителей Трампа за встречи с российскими дипломатами без него.

И хотя ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом кажется внезапным, источник, знакомый с дискуссиями в Белом доме, заявил изданию, что разговоры о смене руководства Украины назревают давно.

"Для меня в этом нет ничего нового. Еще несколько месяцев назад я слышал, что пришло время для выборов и нового руководства", - отметил источник изданию, заявив, что общественный раскол назревал давно, и что в Западном крыле (штабе Трампа - прим. ред.) широко распространены "антизеленские" настроения.

Другой источник издания, близкий к Трампу, согласился с этой оценкой и предположил, что "лучшим вариантом для него (Зеленского - прим. ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию".

При этом источники NYP отмечают, что у Дональда Трампа пока нет явного кандидата, которого в США поддержали бы в случае проведения выборов в Украине.

Подчеркивается, что ключевым моментом для Трампа стал отказ Киева подписать соглашение по редким минералам. В его окружении это восприняли как обман, поскольку Зеленский ранее якобы "согласился" на такие условия.

Напомним, на днях Трамп назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

До этого, в прошлом году, президент РФ Владимир Путин ставил под сомнение легитимность нахождения Зеленского у власти из-за того, что срок его президентских полномочий истек.

При этом в ЦИК Украины ранее поясняли, что, согласно действующему законодательству, какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся.

В Европе раскритиковали призыв Трампа к выборам.

"Какую ценность будут иметь выборы, проведенные в стране, которая на протяжении трех лет обороняется от агрессии соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована войсками агрессора, а вся страна подвергается ежедневным обстрелам?" - заявил президент Чехии Петр Павел.

Сам Зеленский заявил, что сейчас провести выборы в Украине невозможно.

Но сегодня стало известно, что в Украине ожидают подписания мирного договора с Россией в ближайшее время, и только после этого планируют провести выборы в стране.

Добавим, что последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года - тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Петр Порошенко, и одержал победу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222651-new-york-post-v-okruzhenii-trampa-schitayut-chto-zelenskomu-stoit-bystree-pokinut-ukrainu/