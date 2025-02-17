Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах по урегулированию конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Свежая публикация по теме: Представители США, Украины и России прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров

Трамп ответил на вопросы журналистов на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Палм-Бич во Флориде. Американский лидер заявил, что сейчас пытается достичь мира между Россией и Украиной.

Представители СМИ поинтересовались, будет ли Зеленский участвовать в переговорах в Саудовской Аравии.

"Он будет участвовать, да", — ответил Трамп.

По словам Трампа, его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться "очень скоро". Он добавил, что и Путин, и Зеленский хотят прекращения войны.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля Трамп сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.