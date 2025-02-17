Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах в Саудовской Аравии
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах по урегулированию конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.
Трамп ответил на вопросы журналистов на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Палм-Бич во Флориде. Американский лидер заявил, что сейчас пытается достичь мира между Россией и Украиной.
Представители СМИ поинтересовались, будет ли Зеленский участвовать в переговорах в Саудовской Аравии.
"Он будет участвовать, да", — ответил Трамп.
По словам Трампа, его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться "очень скоро". Он добавил, что и Путин, и Зеленский хотят прекращения войны.
Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.
После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.
После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля Трамп сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221206-tramp-anonsiroval-uchastie-zelenskogo-v-peregovorah/