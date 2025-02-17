"Американский народ заслуживает": советник Трампа потребовал "компенсаций" от Украины

Советник по нацбезопасности американского президента Майк Уолтц заявил, что Украине следует заключить сделку с США по полезным ископаемым, передает NURT.KZ со ссылкой на РБК.

Уолц считает, что инвестиционное сотрудничество Украины и США могло бы стать лучшим вариантом возмещения трат на военную поддержку со стороны Вашингтона.

"Американский народ заслуживает окупаемости [расходов], заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в эту войну", — заявил Уолтц в эфире одного из телеканалов.

По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский, "поступил бы очень мудро, заключив соглашение с Соединенными Штатами" о разработке полезных ископаемых.

По данным Bloomberg, США предложили Украине одностороннюю сделку по обеспечению американского доступа к украинским природным ресурсам после завершения боевых действий, но не предоставили гарантий участия Киева в процессе дипломатического урегулирования.

РБК, ссылаясь на американские СМИ, уточняет, что США предложили Киеву после окончания боевых действий разместить на украинской территории свои войска для обеспечения безопасности в обмен на владение 50% редкоземельных минералов.

Один из собеседников Bloomberg сравнил предложенные Украине условия с колониальной политикой Бельгии в Африке в XIX веке, когда король Леопольд II получил в личное владение бассейн реки Конго, где было образовано одноименное государство.

Власти Украины от этих условий сделки отказались. Зеленский объяснил, что в этой редакции документ не защищает интересы Украины.