Генсек НАТО заявил, что Украине никогда не обещали членство после мира

Генсек НАТО Марк Рютте на заседании глав Минобороны стран альянса заявил, что членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По словам Рютте, хотя НАТО взяло на себя обязательство обеспечить будущее членство Украины, тем не менее "никогда не было достигнуто соглашения о том, что когда бы ни начались мирные переговоры, они обязательно закончатся членством Украины в НАТО".

"Я постоянно говорил, что мы должны быть уверены, что каким бы ни был результат, мы должны быть уверены, что Путин никогда больше не попытается напасть на Украину. Это крайне важно", - заявил генеральный секретарь альянса.

Он добавил, что главное - это предоставление гарантий безопасности Украине, а они могут быть в разных форматах.

РБК уточняет, что по словам генсека, союзники согласны с тем, что "нужно поставить Украину в наилучшую возможную позицию для переговоров" и что нужен "прочный и продолжительный мир".

Рютте отметил отметил также, что европейские союзники работают с США, даже если они не участвуют напрямую в переговорах.

Если мирные переговоры начнутся, они не закончатся "ни в первый день, ни во второй", подчеркнул Рютте. Они завершатся только тогда, когда будет уверенность в том, что "результат может быть устойчивым".

Отметим, НАТО, или Организация Североатлантического договора (NATO – North Atlantic Treaty Organization), как сообщается на сайте организации, – военно-политический блок, в состав которого входит 31 государство, включая США, Великобританию, Францию, Германию. Последняя страна, вошедшая в состав альянса, – Финляндия.

Несколько дней назад министр обороны Пит Хегсет называл маловероятным присоединение Украины к НАТО.

"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", – заявлял глава Пентагона.

Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", заявил Хегсет.

Позже Трамп согласился с идеей об отказе Украине в членстве в альянсе.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Заявление прозвучало накануне начала саммита мира в Швейцарии, куда Россию не пригласили. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.

А в начале декабря новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

Это произошло после того, как Зеленский изменил свою публичную позицию относительно потенциального мирного соглашения. После нескольких лет заявлений о том, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках соглашения, он недавно дал понять, что Украина готова сделать это — по крайней мере, на данный момент — в обмен на членство в НАТО.