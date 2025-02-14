Генсек НАТО заявил, что Украине никогда не обещали членство после мира
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Генсек НАТО Марк Рютте на заседании глав Минобороны стран альянса заявил, что членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
По словам Рютте, хотя НАТО взяло на себя обязательство обеспечить будущее членство Украины, тем не менее "никогда не было достигнуто соглашения о том, что когда бы ни начались мирные переговоры, они обязательно закончатся членством Украины в НАТО".
"Я постоянно говорил, что мы должны быть уверены, что каким бы ни был результат, мы должны быть уверены, что Путин никогда больше не попытается напасть на Украину. Это крайне важно", - заявил генеральный секретарь альянса.
Он добавил, что главное - это предоставление гарантий безопасности Украине, а они могут быть в разных форматах.
РБК уточняет, что по словам генсека, союзники согласны с тем, что "нужно поставить Украину в наилучшую возможную позицию для переговоров" и что нужен "прочный и продолжительный мир".
Рютте отметил отметил также, что европейские союзники работают с США, даже если они не участвуют напрямую в переговорах.
Если мирные переговоры начнутся, они не закончатся "ни в первый день, ни во второй", подчеркнул Рютте. Они завершатся только тогда, когда будет уверенность в том, что "результат может быть устойчивым".
Отметим, НАТО, или Организация Североатлантического договора (NATO – North Atlantic Treaty Organization), как сообщается на сайте организации, – военно-политический блок, в состав которого входит 31 государство, включая США, Великобританию, Францию, Германию. Последняя страна, вошедшая в состав альянса, – Финляндия.
Несколько дней назад министр обороны Пит Хегсет называл маловероятным присоединение Украины к НАТО.
"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", – заявлял глава Пентагона.
Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", заявил Хегсет.
Позже Трамп согласился с идеей об отказе Украине в членстве в альянсе.
Напомним, что в июне президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Заявление прозвучало накануне начала саммита мира в Швейцарии, куда Россию не пригласили. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.
А в начале декабря новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.
Это произошло после того, как Зеленский изменил свою публичную позицию относительно потенциального мирного соглашения. После нескольких лет заявлений о том, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках соглашения, он недавно дал понять, что Украина готова сделать это — по крайней мере, на данный момент — в обмен на членство в НАТО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220699-gensek-nato-zayavil-chto-ukraine-nikogda-ne-obeshchali-chlenstvo-posle-mira/