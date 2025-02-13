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Генсек НАТО поддержал начало переговоров по украинскому конфликту

Опубликовано:

Марк Рютте
Марк Рютте. Фото: Anadolu/Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о поддержке мирных переговоров по Украине - он высказался об этом перед заседанием глав оборонных ведомств стран альянса

Накануне в Брюсселе Рютте прокомментировал возможное скорое начало переговоров по украинскому конфликту, пишет РИА Новости.

"Я выступаю за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю мирные переговоры, но важно, чтобы их результатом стал устойчивый мир", - заявил он.

На официальном сайте НАТО говорится, что в ходе пресс-конференции он также высказывался по вопросу возможных переговоров.

По его словам, нужно убедиться в том, что Украина находится в наилучшем положении для начала переговоров.

Еще он добавил, что необходимо также убедиться в том, что после завершения переговоров их результат останется и не будет оспорен.

Напомним, накануне состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Американский президент рассказал подробности разговора. Отмечалось, что разговор шел полтора часа, стороны договорились начать переговоры по окончанию войны.

Позже состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что они обсудили возможности достижения мира.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220528-gensek-nato-podderzhal-nachalo-peregovorov-po-ukrainskomu-konfliktu/