Самолеты столкнулись в аэропорту США: есть погибший (видео)

Очередное авиапроисшествие произошло в США - в аэропорту Скоттсдейла в штате Аризона столкнулись два самолета. Как минимум один человек погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на данные Федерального управления гражданской авиации США, самолет Bombardier Learjet 35A выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Скоттсдейла и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100, припаркованный на частной территории.

В результате погиб один человек, еще трое пострадали и были госпитализированы.

По данным аэропорта Скоттсдейла, инцидент произошел около 14:45 по местному времени.

В Службе пожарной охраны журналистам сообщили, что в результате ЧП один человек оказался заблокирован в одном из самолетов.

"Мы делаем все возможное, чтобы освободить и спасти единственного человека, который все еще находится на борту", - сообщали спасатели.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что проведет расследование инцидента.

Напомним, 1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет.

В дальнейшем стало известно, что на месте крушения судна нашли оба черных ящика. Их направили на экспертизу. Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.

5 февраля сообщалось, что из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших в результате авиакатастрофы.

А несколько дней назад на Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту.