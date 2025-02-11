"Эта война должна и скоро закончится": Трамп направляет в Украину одного из министров

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет министра финансов Скотта Бессента в Украину на переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в соцсети TruthSocial, передает NUR.KZ.

"Эта война должна и скоро закончится - слишком много смерти и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, но мало что показали. Когда Америка сильна, на Земле царит мир", - отметил в посте Дональд Трамп.

Напомним, в конце января Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции. А позже глава США поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

В декабре прошлого года Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Добавим, недавно агентство Boomberg сообщило, что на этой неделе США представят свой план по урегулированию конфликта в Украине.

При этом на прошлой неделе Трамп заявлял, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

"Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - заявил он.

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов. Он утверждает, что Украина уже готова к этому.

Позже в Белом доме прояснили, зачем Трампу понадобились редкоземельные металлы из Украины.