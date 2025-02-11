Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Эта война должна и скоро закончится": Трамп направляет в Украину одного из министров

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет министра финансов Скотта Бессента в Украину на переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в соцсети TruthSocial, передает NUR.KZ.

"Эта война должна и скоро закончится - слишком много смерти и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, но мало что показали. Когда Америка сильна, на Земле царит мир", - отметил в посте Дональд Трамп.

Напомним, в конце января Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции. А позже глава США поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

В декабре прошлого года Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Добавим, недавно агентство Boomberg сообщило, что на этой неделе США представят свой план по урегулированию конфликта в Украине.

При этом на прошлой неделе Трамп заявлял, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

"Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - заявил он.

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов. Он утверждает, что Украина уже готова к этому.

Позже в Белом доме прояснили, зачем Трампу понадобились редкоземельные металлы из Украины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219949-eta-voyna-dolzhna-i-skoro-zakonchitsya-tramp-napravlyaet-v-ukrainu-odnogo-iz-ministrov/