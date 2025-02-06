Bloomberg: США объявят о мирном плане по Украине на следующей неделе

Администрация Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России с Украиной на следующей неделе в Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет агентство, ссылаясь на собственные источники, план будет представлен союзникам специальным представителем Трампа по Украине и России Кейтом Келлоггом на Мюнхенской конференции по безопасности.

Насколько подробными будут обсуждения и в каком формате они пройдут, пока неизвестно.

"Келлог и другие в последние недели намекали на то, что союзники Трампа называют "миром через силу". Среди возможных пунктов — потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в подвешенном состоянии, а также предоставление Украине гарантий безопасности того, что Москва не сможет снова напасть", – говорится в материале.

Кроме того, ожидается, что в этом месяце спецпредставитель Трампа посетит Киев и встретится с Зеленским.

Напомним, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В январе Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А позже стало известно, что глава США поручил завершить войну в Украине за 100 дней.