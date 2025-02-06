Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Bloomberg: США объявят о мирном плане по Украине на следующей неделе

Опубликовано:

Военный на улице Киева
Военный в Киеве. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Администрация Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России с Украиной на следующей неделе в Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет агентство, ссылаясь на собственные источники, план будет представлен союзникам специальным представителем Трампа по Украине и России Кейтом Келлоггом на Мюнхенской конференции по безопасности.

Насколько подробными будут обсуждения и в каком формате они пройдут, пока неизвестно.

"Келлог и другие в последние недели намекали на то, что союзники Трампа называют "миром через силу". Среди возможных пунктов — потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в подвешенном состоянии, а также предоставление Украине гарантий безопасности того, что Москва не сможет снова напасть", – говорится в материале.

Кроме того, ожидается, что в этом месяце спецпредставитель Трампа посетит Киев и встретится с Зеленским.

Напомним, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В январе Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А позже стало известно, что глава США поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218320-bloomberg-ssha-obyavyat-o-mirnom-plane-po-ukraine-na-sleduyushchey-nedele/