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Зачем Трампу понадобились редкоземельные металлы из Украины, пояснили в Белом доме

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Белый дом
Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: Robert Alexander/Getty Images

В Белом доме прояснили, зачем Дональду Трампу понадобились редкоземельные металлы из Украины, о которых американски лидер говорил в последнее время, пишет NBC.

Ранее Трамп заявил журналистам, что он готов оказать финансовую помощь Украине, но получить взамен редкоземельные минералы, залегающие на территории стрны.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз прокомментировал заявление президента

"Как заявил президент Трамп, Соединенные Штаты должны вернуть все деньги, которые они потратили на помощь Украине. Обсуждения, состоявшиеся в выходные, были посвящены тому, как лучше всего обеспечить возврат средств, и график еще предстоит установить", - пояснил он.

Напомним, соответствующее заявление Трамп сделал в Овальном кабинете Белого дома, выступая перед журналистами.

"Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - заявил он.

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов. Он утверждает, что Украина уже готова к этому.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218323-zachem-trampu-ponadobilis-redkozemelnye-metally-iz-ukrainy-poyasnili-v-belom-dome/