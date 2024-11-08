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Эзотерика

Экс-супруг владелицы Wildberries получил гражданство Кыргызстана

Опубликовано:

Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук. Фото: t.me/WBakalchuk

Бывший супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук получил гражданство Кыргызстана. Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Владислав Бакальчук решил сообщить о своем втором гражданстве, чтобы "не было разных домыслов и очередных фейков".

"Гражданство Кыргызстана я получил еще весной - это шаг, который помогает мне вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране. Кыргызстан - одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр, и теперь я уверен, что как только вернусь в компанию, то смогу сделать это максимально эффективно.

Для тех, кто задается вопросами о моем местонахождении: за границей я всегда проводил менее полугода, а в большинстве случаев - не больше трех месяцев. По объективным причинам я не могу и не собираюсь надолго оставлять свой бизнес, ведь я сам им управляю и слежу за его развитием", - сообщил Бакальчук.

Экс-супруг владелицы Wildberries заявил, что планирует вернуться в компанию и продолжить работу. Также уезжать из России он, как отмечено в посте, не планирует.

Что происходит с Wildberries

Напомним, конфликт между супругами-основателями Wildberries начался еще летом этого года. Русская служба Би-Би-Си сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об "откровенном и наглом рейдерском захвате" одного из крупнейших российских маркетплейсов после встречи с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком.

Но супруга Бакальчука - Татьяна Ким (не так давно смешившая фамилию) - прокомментировала ситуацию иначе.

"Это не рейдерский захват. Это развод", - заявила Татьяна.

Позже в Савеловский районный суд поступило исковое заявление Татьяны к Владиславу Бакальчуку. В июле бизнесвумен подала на развод.

Далее случился серьезный конфликт: в сентябре у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Ким назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. А Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых.

После этого основательница Wildberries обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?" - заявила Татьяна Ким со слезами на глазах.

Источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.

Позже Владислав Бакальчук сообщил в соцсети, что с ним все в порядке и он находится дома. По источникам российских СМИ, следователи не нашли в его действиях состава преступления. Также бизнесмен изложил свое видение ситуации, заявив, что он и его команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц.

4 октября Владислав Бакальчук сообщил о том, что подал иск на сумму более 350 млрд рублей против своей супруги и ее бизнес-партнеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184923-eks-suprug-vladelicy-wildberries-poluchil-grazhdanstvo-kyrgyzstana/

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