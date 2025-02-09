Израиль вывел войска из коридора в центральной части сектора Газа

Израиль завершил вывод войск из Нецаримского коридора, разделявшего сектор Газа на северную и южную части, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

Как сообщает издание, Израиль полностью вывел войска из так называемого Нецаримского коридора, разделявшего сектор Газа на северную и южную части. Узкая полоса длиной 6 км, от израильской границы до моря, была занята израильскими вооруженными силами в конце 2023 года.

Завершение операции подтвердили источники обеих сторон. По утверждениям израильских СМИ, теперь на севере сектора Газа израильских солдат не осталось. Свободный проход и проезд в западной, приморской, части коридора был открыт еще две недели назад, тысячи человек устремились с юга в свои покинутые дома на севере.

Операция по выводу войск проводилась в рамках соглашения о прекращении огня от 19 января, которое предусматривает обмен израильских заложников на тысячи заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

Однако, как пишет издание, стороны пока не могут конкретизировать условия второго и третьего этапов перемирия, в ходе которых должен будет завершиться обмен и должно будет начаться восстановление сектора Газа.

Напомним, в начале октября 2023 года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала войны погибли около 44 тысяч палестинцев, большинство из них — мирные жители, 104 тысячи человек ранены и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.

В середине декабря сообщалось, что после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

В итоге перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Несколько министров Израиля, не согласившись со сделкой, подали в отставку.