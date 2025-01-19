Три министра Израиля ушли в отставку из-за соглашения о прекращении огня

В знак протеста против заключенной сделки с группировкой ХАМАС ушли в отставку три израильских министра, включая министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, передает NUR.KZ со ссылкой DW.

Как сообщает издание, три израильских министра подали в отставку в знак протеста против заключенного перемирия Израиля с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Из сообщения следует, что лидер "Оцма ехудит", министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он "перешел все идеологические красные линии", назвав сделку с ХАМАС "полной победой терроризма". Бен-Гвир заявил также, что такое соглашение "создает условия для будущих похищений".

В отставку также подали однопартийцы Бен-Гвира - министр наследия Амихай Элиягу и министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Кроме того, партия "Оцма ехудит" объявила о выходе из правящей коалиции. В ее заявлении говорится о готовности вернуться, если военные действия против группировки ХАМАС возобновятся и "будут продолжаться до полной победы".

Заключенное перемирие подверг критике еще один член израильского правительства - министр финансов и лидер партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.

Однако отмечается, что после встречи Нетаньяху с ним и Бен-Гвиром Смотрич пообещал пока не выходить из состава правительства, но пригрозил выйти из коалиции, если правительство решит перейти от первой ко второй фазе перемирия вместо того, чтобы возобновить боевые действия. Издание сообщает, что уход Смотрича может привести к досрочным выборам в стране.

Напомним, в декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

Недавно в Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении 34 человек из тех израильских заложников, которые уже почти полтора года удерживаются в Газе, и заключении перемирия между Израилем и ХАМАС. Источники, близкие к ходу переговоров, выражали тогда осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

На днях мы писали, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Позже стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Сообщается, что жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

Отмечалось, что выполнение соглашения о прекращении огня в Газе начнется уже 19 января.