Палестинские источники: десятки погибших в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа и 40 дней без гумпомощи

Медики в секторе Газа сообщают о десятках погибших в результате ночных ударов израильской авиации по северным районам сектора. По данным палестинских источников, один из ударов был нанесен по спальному району недалеко от больницы Камал Адван.

Главврач больницы Хоссам Абу Сафийя заявляет, что точное число жертв этого удара пока неизвестно, многих из тех, кто был в эпицентре взрыва, найти пока не удалось, разбор завалов продолжается.

Кроме того, говорят медики, в больницу доставляется много фрагментов тел, и на опознание погибших понадобится время.

«У нас нет машин скорой помощи, система здравоохранения на севере сектора полностью рухнула», — сказал Абу Сафийя в интервью агентству Франс пресс.

В результате еще одного удара погибли 22 человека, заявляют в палестинской службе гражданской обороны. Представитель службы Махмуд Бассал утверждает, что удар был прицельно нанесен по жилому дому в районе Шейх Радван недалеко от Газа-сити.

В общей сложности, по данным палестинских властей, в ночь на четверг могли погибнуть более 60 человек, включая женщин и детей.

Медицинские и большинство гуманитарных служб сектора Газы подконтрольны ХАМАС, и в условиях боевых действий Би-би-си не может независимо проверить поступающие от них данные.

Изральская сторона не комментирует эти сообщения. ЦАХАЛ проводит отдельную военную операцию на севере сектора в рамках общей военной кампании, причиной которой стало нападение боевиков ХАМАС на Израиль, в результате чего более 1200 человек погибли и более 250 были захвачены в заложники.

Израильское командование опасается, что, несмотря на понесенные потери, ХАМАС может попробовать перегруппироваться на севере Газы, в связи с чем израильская армия усилила давление в этих районах.

Общая ситуация в секторе Газа

В четверг утром израильским ударам подверглись и другие районы Газы. Сообщается, что в больницу южного города Хан-Юнис поступили тела 24 человек, погибших в результате военных действий в расположенном неподалеку Рафахе.

На этой неделе ООН заявила, что многие районы сектора, куда гуманитарная помощь не доставлялась последние 40 дней, фактически находятся в осаде.

Порядка 75 тысяч человек страдают от нехватки еды и воды в городах Бейт-Лахия, Джабалия и Бейт-Ханун.

Медики Газы заявляют, что им нечем оказывать даже первую помощь, не говоря уже о лечении раненых и больных.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала войны погибли около 44 тысяч палестинцев, большинство из них — мирные жители, 104 тысячи человек ранены и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами, утверждает министерство. Только за последние пять недель свои дома в северных районах сектора покинули 130 тысяч человек.

ООН считает эти цифры достоверными.

Что происходит на северном фронте?

Накануне вечером в Израиль из Бейрута прибыл спецпосланник США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн.

Его приоритетной задачей в настоящий момент является прекращение огня между Израилем и «Хезболлой». В Ливане он встречался со спикером ливанского парламента, представляющим «Хезболлу» на переговорах, а в Израиле сразу по прибытии провел переговоры с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером и в четверг встречается с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Накануне визита в Израиль Амос Хохштейн заявил, что его встречи в Бейруте были весьма результативными и что прекращение войны, по его словам, «находится в пределах досягаемости».

«При любом соглашении мы должны сохранить свободу действий в случае нарушений [с другой стороны]», — заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар незадолго до прибытия Хохштейна в Израиль.