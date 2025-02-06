"Были бы уже переселены": Трамп снова высказался о передаче сектора Газа США

Президент США Дональд Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором снова затронул тему передачи сектора Газа Израилем, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп опубликовал пост, в котором снова высказался о возможной передаче сектора Газа США. По его мнению, Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения боевых действий. Кроме того, он затронул тему переселения жителей Палестины.

"Сектор Газа был бы передан Израилем Соединенным Штатам по окончании боевых действий. Палестинцы, такие как Чак Шумер (один из лидеров Демократической партии США - прим.ред.), были бы уже переселены в гораздо более безопасные и красивые общины в регионе, с новыми и современными домами. У них действительно был бы шанс стать счастливыми, безопасными и свободными", - написал Трамп.

Трамп также заявил, что США могли бы с "замечательными командами разработчиков со всего мира" создать в регионе "один из величайших и наиболее впечатляющих проектов на Земле".

"Никакие американские солдаты не понадобятся! В регионе воцарилась бы стабильность!", - заявил Трамп.

Несколько дней назад Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом.

Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет рассказал о том, планируют ли американские власти направлять в сектор Газа своих военных.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.