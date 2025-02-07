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США назвали условие продолжения помощи другим странам

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Дональд Трамп и Марко Рубио
Дональд Трамп и Марко Рубио. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США продолжат оказывать внешнюю помощь, если она будет отвечать национальным интересам самих Штатов и иметь смысл, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление Рубио сделал на пресс-конференции в Доминиканской республике.

"Соединенные Штаты будут предоставлять международную помощь. Однако это будет международная помощь, которая имеет смысл и отвечает нашим национальным интересам", — сообщил он.

Сейчас в США ведутся проверки, по итогам которых будут приняты дальнейшие решения о продолжении, изменении или прекращении программ помощи другим государствам. Итоги проверки будут представлены Рубио чуть менее чем через три месяца.

Глава Госдепартамента также высказался о закрытии агентства USAID. Рубио обвинил его в том, что оно перестало учитывать национальные интересы США.

«Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как всемирную благотворительность, не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет <…> USAID не только не сотрудничает, но и подрывает работу, которую мы делаем», — говорил госсекретарь.

По его мнению, деятельность агентства должна быть кардинально пересмотрена.

Напомним, в день своей инаугурации Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи США в области развития иностранных государств. Он заявлял, что намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Позже Трамп обвинил экс-президента Байдена в том, что тот "попросту раздавал средства Америки". А еще через несколько дней заявил, что предыдущая администрация планировала выделить "50 млн долларов на покупку презервативов для ХАМАС".

Кроме того, в начале недели Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". После чего без объяснений был отключен сайт USAID, а в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску, исчез аккаунт USAID.

Сам Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть", а позже обвинил агентство в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

В Казахстане уже отреагировали на ситуацию. Так, депутат мажилиса Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало USAID.

К слову, накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на брифинге, заявила, что администрация Байдена выделяла деньги "на глупости", в том числе, по данным Ливитт, США потратили 4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218650-ssha-nazvali-uslovie-prodolzheniya-pomoshchi-drugim-stranam/