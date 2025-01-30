Трамп заявил об остановке выплат в 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС

Дональд Трамп заявил, что правительство США планировало выделить сектору Газа 50 млн долларов на презервативы, передает NUR.KZ со ссылкой на газету The Independent.

Как заявил Трамп, соответствующие траты были выявлены и заблокированы новым департаментом эффективности госуправления, который возглавил Илон Маск. По словам главы США, 50 млн долларов должны были "выделить Газе на покупки презервативов для ХАМАС".

Трамп уточнил, что группировка использовала контрацептивы для изготовления самодельных бомб и использовала их в качестве шаров, чтобы отправлять взрывные устройства из Газы в Израиль.

Издание пишет, что до Трампа с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт. Днем ранее она сообщила журналистам, что DOGE (департамент, возглавляемый Маском – прим. ред.) и Управление Белого дома по управлению и бюджету обнаружили и заблокировали "50 млн долларов налогоплательщиков, которые были потрачены на финансирование презервативов в секторе Газа".

При этом газета пишет, что сумма, озвученная Трампом и Ливитт, является неточной.

Чиновник из администрации Белого дома рассказал корреспондентам издания, что 50 млн долларов были частью более крупного пакета помощи для медицинских услуг в Газе.

При этом в отчете Агентства США по международному развитию за сентябрь 2024 года говорится, что "ни один доллар из 60,8 млн долларов, использованных для финансирования презервативов и контрацептивов, распределенных агентством по всему миру в прошлом году, не был выделен на палестинскую территорию".

Представитель администрации Белого дома заявил, что заблокированные гранты были предназначены для программ планирования семьи, включая экстренную контрацепцию, и сексуального здоровья, включая профилактику и лечение инфекций, передающихся половым путем. Отмечается, что совокупные 100 млн долларов в виде грантов для Международного медицинского корпуса включают контрацептивы, в том числе презервативы, поскольку они "традиционно использовались для планирования семьи в развивающихся странах".

При этом бывший чиновник из администрации Байдена заявил, что цифра в 50 млн долларов, озвученная чиновниками Трампа и президентом, эквивалентна закупке одного миллиарда презервативов.

"То, что происходит здесь, – это не миллиард презервативов для Газы. Происходит то, что братья из DOGE, по-видимому, не умеют читать правительственные таблицы", – заявил чиновник.

Маск тоже прокомментировал ситуацию. Он заявил, что фиктивные расходы на презервативы были "верхушкой айсберга расточительства", и заявил, что "значительная часть этих денег осела в карманах ХАМАС".

При этом газета отмечает, что нет никаких доказательств, подтверждающих высказывания Трампа о 50 млн долларов на презервативы.

Напомним, в свой первый рабочий день президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Отмечалось, что глава Белого дома поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют его внешней политике. Указ о приостановке финансирования последовал за указом, предписывающим Государственному департаменту проводить внешнюю политику, "Америка прежде всего".