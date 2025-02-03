"Погибли миллионы": Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработки COVID-19

Илон Маск вновь выступил с критикой в адрес Агентства по международному развитию США и обвинил их в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19, передает NUR.KZ.

Илон Маск в своем аккаунте в X сделал репост публикации, в которой говорится о финансировании USAID исследований в китайском городе Ухань. В публикации сказано, что USAID якобы направило 53 млн долларов в EcoHealth Alliance, который "использовал средства налогоплательщиков США для поддержки исследований приобретенных мутаций коронавирусов в лаборатории в Ухане".

"Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые деньги, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?" - написал Маск к репосту на своей странице.

Напомним, ранее стало известно, что соцсеть Маска заблокировала страницу USAID, также перестал функционировать их сайт. До этого организацию раскритиковал Дональд Трамп, навал руководителей "помешанными радикалами". Сам Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Ранее отмечалось, что Трамп заявлял о намерении в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Кроме того, в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.