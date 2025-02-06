США потратили 4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что США при Байдене потратили более 4 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане, передает NUR.KZ.

Ливитт, выступая перед журналистами, заявила, что хотела бы направить послание демократам, которые возмущены тем, что новая администрация начала сокращать финансирование на "длинный список глупостей".

По словам Ливитт, администрация Байдена потратила 2 млрд тенге на смену пола в Гватемале, 6 млн долларов на финансирование туризма в Египте, 20 млн долларов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке и 4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане.

"Я могу и далее долго продолжать этот список. Демократы возмущены тем, что американцы хотят знать, что их налоги тратятся на разумные вещи, а не на это", - заявила Ливитт.

Напомним, в день своей инаугурации Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи США в области развития иностранных государств. Он заявлял, что намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Позже Трамп обвинил экс-президента Байдена в том, что тот "попросту раздавал средства Америки". А еще через несколько дней заявил, что предыдущая администрация планировала выделить "50 млн долларов на покупку презервативов для ХАМАС".

Кроме того, в начале недели Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". После чего без объяснений был отключен сайт USAID, а в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску, исчез аккаунт USAID.

Вскоре Илон Маск обвинил агентство в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

В Казахстане уже отреагировали на ситуацию. Так, депутат мажилиса Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало USAID. "По его данным, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии.

"Все бы ничего, но исполнитель программы – Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане", - заявил депутат.

Момент, где Ливитт упоминает Казахстан, можно посмотреть с 33:31.