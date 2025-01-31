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Больше полсотни отелей закрыли и опечатали в турецкой Анталье

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Анталья
Анталья. Иллюстративное фото: pixabay.com

После пожара на турецком горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу власти опечатали больше полсотни отелей в Анталье, передает NUR.KZ со ссылкой на NTV Haber.

Как пишет издание, министерство культуры и туризма Турции направило письма главам 81 провинции.

В документе губернаторам дан указ опечатать все объекты, работающие без регистрации и лицензии. Кроме того, предприниматели также должны предоставить властям сертификат на осуществление туристической деятельности.

Только в Анталье в связи с этим письмом было опечатано больше 50 отелей. Отмечается, что этот город является одним из регионов с наибольшим количеством малых и средних гостиничных объектов в Турции.

"Безопасность наших туристических объектов очень важна как для безопасности жизни нашего народа, так и для экономической безопасности нашей страны. Мы работаем в координации со всеми учреждениями и организациями над тем, как мы можем усилить пожарные проверки в каждом из наших зданий и что мы можем сделать.

Мы уведомили бизнес о нашем решении закрыть 50 туристических предприятий, о которых нам сообщили после проверок Министерства культуры и туризма. Я надеюсь и молюсь всем сердцем, чтобы трагедия, случившаяся в Болу, не повторилась", - прокомментировал глава туристического района Муратпаша Юмит Уйсал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216775-bolshe-polsotni-oteley-zakryli-i-opechatali-v-tureckoy-antale/