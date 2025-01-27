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Пожар вновь произошел на курорте в Турции (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: x.com/ahaber

Пожар произошел в турецкой Анталье - загорелось строящееся здание с рабочими внутри. Кадры с места событий опубликовали в Сети. Причиной пожара мог стать сварочный аппарат.

Информацию о произошедшем инциденте опубликовало издание A Haber.

Сообщается, что черный дым от пожара вызвал панику среди местных жителей.

К зданию, где находились рабочие на ремонте, были направлены пожарные бригады. В то время как было объявлено, что рабочие, оказавшиеся в огне, спасены, выяснилось, что пожар начался от сварочного аппарата.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая - погибли свыше 70 человек. В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану.

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре, президент страны не смог сдержать слез.

Мы также писали, что в пожаре погибли 14 членов одной семьи.

Позже стало известно, что суд арестовал владельца отеля на горнолыжном курорте в Турции, где в результате пожара погибли десятки гостей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215613-pozhar-vnov-proizoshel-na-kurorte-v-turcii-video/

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