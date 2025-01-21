Крупный пожар случился в отеле в Турции: погибли 10 человек, более 30 пострадали

Ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. К этому моменту известно о 10 погибших и 32 пострадавших, передает NUR.KZ.

Как сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х, сообщение о пожаре поступило спасательным службам в 03:27. В тушении задействованы 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

К этому моменту сообщается о 10 погибших и 32 пострадавших вследствие ЧП.

В соцсети Х пользователи и новостные каналы публикуют фото и видео с места ЧП.

Напомним, ранее в октябре прошлого года в Анталье, курортном городе Турции, также случился крупный пожар – загорелся отель. Были спасены 48 отдыхающих. Еще двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.