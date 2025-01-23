Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожар в отеле в Турции: число жертв выросло до 79, погибли 14 членов одной семьи

Опубликовано:

Пожар в отеле
Пожар в отеле. Фото: x.com/ZombiliceTR

В результате пожара на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 14 членов одной семьи. Среди них - дочь бывшего депутата. Сообщается также, что число жертв пожара вновь возросло.

По данным издания CNN Türk, среди погибших — сотрудница компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин. На курорте она отдыхала вместе с мужем, тремя детьми и еще девятью родственниками. Отмечается, что сейчас в Турции школьные каникулы, поэтому на курорте находилось много семей с детьми.

Как пишет издание, Гюльтекин и все ее родные погибли при пожаре. Перед смертью женщина успела позвонить маме и попросить у нее прощения.

По данным турецкого издания The Independent Türk, Гюльтекин — дочь Мехмета Гюнера, одного из бывших депутатов от Партии справедливости и развития Турции.

По данным РБК, в пожаре погибли также вице-президент Ассоциации болельщиков "Болу Фенербахче" Рифат Доган, его жена Серен Яман Доган и дочь Лалин Доган.

Между тем агентство Anadolu, ссылаясь на генпрокуратуру провинции, сообщают, что число жертв пожара выросло до 79 – ранее сообщалось о 76 погибших. Более 50 человек пострадали.

В рамках расследования пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель градоначальника Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.

В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.

Вчера Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану.

А вечером сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре. Эрдоган не смог сдержать слез.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214390-smi-pri-pozhare-v-otele-v-turcii-pogibli-14-chlenov-odnoy-semi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie