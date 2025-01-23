Пожар в отеле в Турции: число жертв выросло до 79, погибли 14 членов одной семьи

В результате пожара на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 14 членов одной семьи. Среди них - дочь бывшего депутата. Сообщается также, что число жертв пожара вновь возросло.

По данным издания CNN Türk, среди погибших — сотрудница компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин. На курорте она отдыхала вместе с мужем, тремя детьми и еще девятью родственниками. Отмечается, что сейчас в Турции школьные каникулы, поэтому на курорте находилось много семей с детьми.

Как пишет издание, Гюльтекин и все ее родные погибли при пожаре. Перед смертью женщина успела позвонить маме и попросить у нее прощения.

По данным турецкого издания The Independent Türk, Гюльтекин — дочь Мехмета Гюнера, одного из бывших депутатов от Партии справедливости и развития Турции.

По данным РБК, в пожаре погибли также вице-президент Ассоциации болельщиков "Болу Фенербахче" Рифат Доган, его жена Серен Яман Доган и дочь Лалин Доган.

Между тем агентство Anadolu, ссылаясь на генпрокуратуру провинции, сообщают, что число жертв пожара выросло до 79 – ранее сообщалось о 76 погибших. Более 50 человек пострадали.

В рамках расследования пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель градоначальника Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.

В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.

Вчера Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану.

А вечером сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре. Эрдоган не смог сдержать слез.