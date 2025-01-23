Пожар в отеле в Турции: число жертв выросло до 79, погибли 14 членов одной семьи
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В результате пожара на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 14 членов одной семьи. Среди них - дочь бывшего депутата. Сообщается также, что число жертв пожара вновь возросло.
По данным издания CNN Türk, среди погибших — сотрудница компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин. На курорте она отдыхала вместе с мужем, тремя детьми и еще девятью родственниками. Отмечается, что сейчас в Турции школьные каникулы, поэтому на курорте находилось много семей с детьми.
Как пишет издание, Гюльтекин и все ее родные погибли при пожаре. Перед смертью женщина успела позвонить маме и попросить у нее прощения.
По данным турецкого издания The Independent Türk, Гюльтекин — дочь Мехмета Гюнера, одного из бывших депутатов от Партии справедливости и развития Турции.
По данным РБК, в пожаре погибли также вице-президент Ассоциации болельщиков "Болу Фенербахче" Рифат Доган, его жена Серен Яман Доган и дочь Лалин Доган.
Между тем агентство Anadolu, ссылаясь на генпрокуратуру провинции, сообщают, что число жертв пожара выросло до 79 – ранее сообщалось о 76 погибших. Более 50 человек пострадали.
В рамках расследования пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель градоначальника Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля.
Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.
В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.
21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.
Вчера Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану.
А вечером сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре. Эрдоган не смог сдержать слез.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214390-smi-pri-pozhare-v-otele-v-turcii-pogibli-14-chlenov-odnoy-semi/