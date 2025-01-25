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Арестован владелец сгоревшего отеля в Турции, где погибли 79 человек

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Пожар в отеле
Пожар в отеле. Фото: x.com/ZombiliceTR

Суд арестовал владельца отеля на горнолыжном курорте в Турции, где в результате пожара погибли десятки гостей, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN Türk.

По данным издания, в Турции завершили допросы восьми подозреваемых, доставленных в здание суда. Сообщается, что задержан владелец отеля Халит Эргюль.

"В результате пожара в Карталкая, в результате которого погибло 78 человек, были арестованы владелец отеля Grand Kartal Hotel Халит Эргюль и управляющий делами Эмир Арас", - сказано в публикации.

Отметим, что ранее турецкие СМИ сообщали о том, что число погибших в пожаре достигло 79 человек. Однако в новостях об аресте Эргюля называют 78 жертв пожара.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали. В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану.

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре, президент страны не смог сдержать слез.

Мы также писали, что в пожаре погибли 14 членов одной семьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215052-arestovan-vladelec-sgorevshego-otelya-v-turcii-gde-pogibli-79-chelovek/

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