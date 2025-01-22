Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Эрдогану

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара на горнолыжном центре Карталкая, расположенном в провинции Болу.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.

В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Вчера вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.

Сегодня стало известно, что число погибших выросло до 76, задержано 9 человек.