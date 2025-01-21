Однодневный траур объявили в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией, вызванной пожаром в Карталкая, передает издание Anadolu.

Об этом турецкий лидер заявил после завершения заседания кабинета министров в Анкаре.

Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара, который произошел в одном из отелей горнолыжного курорта Карталкая в Болу.

Он заверил, что все виновные в пожаре в Карталкая будут отвечать по всей строгости закона.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая.

В результате пожара в отеле Grand Kartal в турецком горнолыжном курорте Карталкая количество погибших возросло до 66, пострадал 51 человек.