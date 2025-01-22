Трагедия в Турции: Эрдоган заплакал на похоронах погибших
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Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре в отеле горнолыжного курорта. Эрдоган не смог сдержать слез при похоронах 8 человек из одной семьи.
Как сообщается на сайте президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган приняли участие в похоронах жертв пожара в Болу. Как сказано в сообщении, Эрдоган присутствовал на похоронах восьми членов семьи Гюльтекин, погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте.
Сообщается, что Эрдоган выразил соболезнования родственникам и турецкому народу. Кроме того, он с супругой посетил дом семьи перед похоронами, чтобы выразить свои соболезнования.
По информации TRT Haber, Эрдоган на похоронах заплакал.
"Президент Эрдоган не смог сдержать слез на похоронах семьи Гюльтекин, в которой погибли 8 человек", - пишет издание.
Добавим, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики.
Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.
В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.
Вчера вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.
Сегодня стало известно, что число погибших выросло до 76, задержано 9 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214209-tragediya-v-turcii-erdogan-zaplakal-na-pohoronah-pogibshih/