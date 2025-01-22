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Трагедия в Турции: Эрдоган заплакал на похоронах погибших

Опубликовано:

Эрдоган во время похорон жерв пожара в Турции
Эрдоган во время похорон. Фото: Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout/Anadolu via Getty Images

Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре в отеле горнолыжного курорта. Эрдоган не смог сдержать слез при похоронах 8 человек из одной семьи.

Как сообщается на сайте президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган приняли участие в похоронах жертв пожара в Болу. Как сказано в сообщении, Эрдоган присутствовал на похоронах восьми членов семьи Гюльтекин, погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте.

Сообщается, что Эрдоган выразил соболезнования родственникам и турецкому народу. Кроме того, он с супругой посетил дом семьи перед похоронами, чтобы выразить свои соболезнования.

По информации TRT Haber, Эрдоган на похоронах заплакал.

"Президент Эрдоган не смог сдержать слез на похоронах семьи Гюльтекин, в которой погибли 8 человек", - пишет издание.

Эрдоган принял участие в похоронах погибших при пожаре
Эрдоган принял участие в похоронах погибших при пожаре. Фото: Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout/Anadolu via Getty Images

Добавим, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.

В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Вчера вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.

Сегодня стало известно, что число погибших выросло до 76, задержано 9 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214209-tragediya-v-turcii-erdogan-zaplakal-na-pohoronah-pogibshih/

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