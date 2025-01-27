Палестинцы начали массово возвращаться на север Газы: 200 тысяч человек за первые два часа

Десятки тысяч палестинцев в понедельник начали возвращаться в северную часть разрушенного войной сектора Газа. Ожидается, что около 650 тысяч палестинцев в центральной и южной части сектора Газа вернутся домой на севере. Только за первые два часа открытия пропускного пункта вернулись 200 тысяч человек.

Израиль открыл блокпосты после того, как ХАМАС согласился выдать израильскую заложницу Арбель Йехуд и двух других заложников в четверг и еще троих заложников в субботу.

Представитель израильских военных Авихай Адраи обозначил временные рамки для возвращения палестинцев на север Газы.

Жителям разрешено вернуться пешком в северный сектор Газы по дороге Нецарим и по улице Рашид вдоль моря начиная с 07:00.

С 09:00 на север после соответствующей проверки смогут проехать машины.

"Переброска боевиков или оружия по этим маршрутам в северный сектор Газы будет считаться нарушением соглашения", — сообщил Адраи.

Израиль не разрешал палестинцам вернуться на север сектора Газа до тех пор, пока ХАМАС не освободит заложницу Арбель Йехуд, которая, по мнению израильских властей, должна была быть освобождена в субботу. Но позже офис Нетаньяху сообщил о достижении договоренности об освобождении трех заложников в четверг, включая Йехуд, а также еще троих в субботу.

В своем заявлении в понедельник ХАМАС подтвердил соглашение.

Тысячи палестинцев возвращаются на север сектора Газа по прибрежной дороге: Anadolu/Getty Images

Толпы людей двинулись на север по прибрежной дороге пешком в понедельник утром.

ХАМАС назвал возвращение "победой" палестинцев, которая "свидетельствует о провале и поражении планов оккупации и перемещения населения". Группировка "Исламский джихад" назвала это "ответом всем тем, кто мечтает вытеснить наш народ".

Эти комментарии последовали за заявлением президента США Дональда Трампа, накануне выдвинувшего идею "очистить" Газу и переселить палестинцев в Иорданию и Египет.

Президент Махмуд Аббас, чья Палестинская администрация базируется на оккупированном Израилем Западном берегу, выступил с «решительным отказом и осуждением любых проектов», направленных на переселение палестинцев из Газы, сообщили в его офисе.

Бассем Наим, член политического бюро ХАМАСа, заявил AFP, что палестинцы "сорвут такие проекты", как они делали это на протяжении десятилетий в отношении подобных планов "перемещения и создания альтернативных земель".

Дорога на север

Более полумиллиона палестинцев на юге Газы собираются вернуться на север сектора. По сообщениям корреспондентов Би-би-си, пока перемещение жителей выглядит хаотично.

Тысячи семей, стоявшие лагерем у главной дороги, ведущей на север, начали двигаться пешком, неся с собой все, что удалось унести. Но поскольку большая часть северной Газы лежит в руинах после интенсивных израильских бомбардировок, многие обнаружат, что домов у них нет.

"Мы собирались вернуться, но мои родственники, которые все еще живут в Джабалии, позвонили мне и сказали, что не советуют мне возвращаться, — сказал Би-би-си 55-летний Халед Раба. — Брат позвонил и сказал, чтобы я не приезжал. Дома разрушены до основания. Люди спят на улицах, и никто им не помогает".

"Это прекрасное чувство, когда ты возвращаешься домой, к своей семье, родственникам и близким, и осматриваешь свой дом — если он еще стоит", — сказал AFP беженец из Газы Ибрагим Абу Хасера.

Палестинцы возвращаются на север сектора Газа. Фото: Anadolu/Getty Images

Хотя благодаря перемирию в Газу стали поступать продукты питания, топливо, медикаменты и другая помощь, ООН заявляет, что "гуманитарная ситуация остается тяжелой".

Для тех, кто пытается добраться до Газы на машинах, ситуация усложняется долгими проверками, сообщает корреспондент Би-би-си Рушди Абуалуф. По словам сотрудника палестинской службы безопасности, процесс пропуска автомобилей из южной части Газы на север идет очень медленно.

Сначала нужно обратиться на контрольно-пропускной пункт палестинской полиции под управлением ХАМАС, расположенный примерно в 300 метрах от зоны досмотра, где выдается разрешение на проезд 20 автомобилей одновременно в специально отведенную зону, оборудованную двумя сканерами.

Каждые 40 минут 20 автомобилей проходят проверку и получают разрешение на проезд. На месте присутствуют команды Красного Креста, а также американские и египетские сотрудники. Израильские военные наблюдают за процессом.

Однако в очередь на въезд уже скопились тысячи автомобилей, и для них этот процесс растянется на несколько дней.

Соглашение о прекращении огня, начавшее действовать 19 января, стало результатом многомесячных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта.

Оно должно выполняться в три этапа. Первый этап рассчитан на шесть недель. За это время должны быть освобождены 1900 палестинских заключенных и 33 заложника (или переданы их тела). Израильские войска должны при этом отступить к границам сектора Газа.

Из 251 заложника, захваченных во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, в Газе остаются 87 человек. Из них, по данным военных, погибли 34 человека.

Пресс-секретарь правительства Израиля подтвердил, что 25 из 33 заложников из списка ХАМАС живы. По израильским данным, восемь человек, которых должны освободить в рамках соглашения с ХАМАС, погибли.

Согласно израильским данным, в результате атаки ХАМАС погибли 1210 человек, в основном гражданские лица.

Согласно данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения территории, которые Организация Объединенных Наций считает достоверными, в результате ответного наступления Израиля в Газе погибли по меньшей мере 47 306 человек, в основном гражданские лица.