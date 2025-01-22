Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об уходе в отставку из-за провала армии

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку в марте, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Заявление Халеви прозвучало в эфире израильских телеканалов. Причиной ухода он назвал провал ЦАХАЛ 7 октября в 2023 году.

"Сегодня я сообщил министру обороны, что в силу признания моей ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября (2023 года - прим. ред.), и учитывая достижения армии достижения и реализацию сделки по освобождению заложников, прошу завершить срок своих полномочий 6 марта 2025 года", - цитирует издание заявление Халеви.

В своем заявлении начальник генштаба ЦАХАЛ уточняет, что до отставки планирует укрепить подготовку армии к задачам в сфере безопасности, после чего качественно и основательно передаст командование преемнику. Халеви также отправил свое заявление об отставке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.