Нападение с ножом в Тель-Авиве и "Железная стена" на Западном берегу: что происходит на Ближнем Востоке

В последние два дня ситуация на Ближнем Востоке уступила место в мировых новостях другим международным событиям, но продолжает оставаться взрывоопасной.

Перемирие между Израилем и ХАМАС пока держится, но уверенности в его прочности нет ни у сторон, ни в Вашингтоне.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, он не уверен, что соглашение будет соблюдаться на всех трех этапах.

Между тем значительно обострилась обстановка на Западном берегу реки Иордан, где ЦАХАЛ проводит операцию «Железная стена» на фоне призывов ХАМАС к жителям берега активнее нападать на военных.

Рассказываем о последних событиях в регионе.

Сектор Газа

С начала действия режима перемирия в секторе Газа в анклав прибыли порядка двух тысяч фур с гуманитарной помощью, сообщают представители Всемирной продовольственной программы ООН.

Перемещенные жители Газы, проживавшие до начала войны на севере анклава, понемногу возвращаются домой, но этот процесс происходит медленнее, чем ожидалось.

Передвижение по сектору пока не вполне безопасно, поскольку израильские военные начинают процесс вывода войск из ряда населенных районов, говорят палестинские источники.

Армия обороны Израиля просит людей не приближаться к ее персоналу или объектам, а также не входить в буферную зону, созданную ЦАХАЛ вдоль границы Газы и вокруг коридора Нецарим, который делит сектор пополам, разделяя север и юг.

На протяжении следующих 40 дней в Израиль должны вернуться еще 30 заложников (трое были освобождены в первый день перемирия) в обмен на 1800 палестинских заключенных, отбывающих сроки в израильских тюрьмах.

Цифра 1800 появилась в сообщениях совсем недавно.

Ранее речь шла о тысяче палестинцев в обмен на 33 заложника, и эта пропорция вызывала негодование среди израильтян, которые сейчас тем более возмущены.

«Мы что, на Шук Кармиэль (крупный рынок в Тель-Авиве — прим. ред.)?Торгуемся? Завтра наши заложники будут стоить еще дороже?», — возмущается Исраэль Шамшон, житель Бат-Яма.

Между тем в политических кругах Израиля звучит все больше голосов против ухода ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора (вдоль границы Газы и Египта), предусмотренного на последующих этапах соглашения.

По словам некоторых источников Би-би-си, многие в Израиле хотели бы ограничиться только первым этапом, сохранив израильское военное присутствие в Газе, которая, по их словам, не перестала быть угрозой безопасности Израиля.

Нападение с ножом в центре Израиля

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в Тель-Авиве во вторник.

По данным медиков больницы «Ихилов», состояние одного из пострадавших оценивается как средне-тяжелое, он ранен ножом в шею.

Нападавший — 28-летний турист с марокканским гражданством и постоянным видом на жительство в США, прибывший в Израиль несколько дней назад через аэропорт Бен-Гурион по туристической визе, сообщает израильская служба безопасности.

Он был застрелен на месте.

Одним из тех, кто пытался нейтрализовать его в первые минуты нападения, был израильский резервист, потерявший руку в столкновениях с ХАМАС и лишь недавно вернувшийся из сектора Газа.

«Многие из нас [израильтян] восприняли перемирие с ХАМАС с очень тяжелым сердцем. Конечно, очень важно, чтобы наши заложники вернулись домой, но любая сделка с террористами означает только то, что они отдохнут и продолжат нас убивать», — сказала Иланит Леви, жительница района Нахалат Биньямин, где произошло нападение.

Связь нападавшего марокканца с ХАМАС пока не выявлена, полиция Израиля склонна считать, что он террорист-одиночка, сочувствующий палестинцам.

Это вторая атака с ножом в Тель-Авиве за четыре дня. В минувшую субботу, за день до наступления перемирия в Газе, 19-летний палестинец с Западного берега реки Иордан, незаконно проникший на территорию Израиля, ранил прохожего в Тель-Авиве, после чего был застрелен другим израильтянином в гражданской одежде.

Западный берег реки Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что израильская армия проводит «масштабную и значительную операцию по искоренению терроризма» в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Операции присвоено название «Железная стена». По словам Нетаньяху, она является частью плана по установлению безопасности на Западном берегу.

«Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни проникала: в секторе Газа, Ливане, Сирии, Йемене и на Западном берегу — и мы по-прежнему активны», — заявил израильский премьер.

Для Израиля Дженин — это город, где базируются вооруженные палестинские группировки, в частности, используя под свои штаб-квартиры территорию крупного лагеря беженцев.

Операция на Западном берегу началась через три дня после вступления в силу перемирия в секторе Газа. Израильские власти полагают, что палестинские экстремисты, у которых теперь связаны руки соглашением между Израилем и ХАМАС в Газе, попробуют активизироваться на Западном берегу.

Как сообщают палестинские СМИ, накануне в Дженин, а затем и в лагерь беженцев, вошло большое количество израильских войск при поддержке беспилотников, вертолетов и бронированных бульдозеров.

«Это произошло быстро, Apache [вертолеты] в небе и израильские военные машины повсюду», — описал ситуацию в комментарии AFP губернатор Дженина Камаль Абу аль-Руб.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, за минувшие сутки в результате военных действий ЦАХАЛ убиты не менее 10 палестинцев и около 40 получили ранения. Однако эта информация нуждается в независимой проверке.

Израильская служба безопасности и контрразведки Шин-Бет, в свою очередь, заявила в среду, что в ходе операции убиты «10 террористов».

«Кроме того, были нанесены авиаудары по объектам террористической инфраструктуры и обезврежены многочисленные взрывные устройства, заложенные на маршрутах террористами», — добавили в Шин-Бет.

Главврач больницы в Дженине Виссам Бакр утверждает, что израильские бульдозеры сделали земляные насыпи, которые блокируют входы в больницу, затрудняя вход и выход, а также не позволяя бригадам скорой помощи оперативно доставлять раненых. Израильское командование обещает проверить эту информацию.

Премьер-министр палестинской администрации на Западном берегу Мохаммед Мустафа осудил рейды ЦАХАЛ, назвав их очередной агрессивной израильской мерой против палестинцев, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

ХАМАС и группировка «Исламский джихад» призвали палестинцев на Западном берегу усилить атаки на израильские силы в ответ на операцию в Дженине.

Анастасия Успенская

Би-би-си