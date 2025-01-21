Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена
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Президент США Дональд Трамп подписал девять документов, выступая перед сторонниками на стадионе. Ранее он обещал отменить 80 решений Байдена.
Как пишет РИА Новости, Трамп назвал администрацию Байдена "худшей администрацией в истории".
"Мы начнем с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей," – сказал он, выступая перед сторонниками в Вашингтоне после своей инаугурации.
По данным РБК, выступая перед сторонниками на стадионе, Трамп подписал девять указов. Среди его распоряжений:
- Отмена 78 указов и меморандумов Байдена;
- Заморозка на принятие бюрократами новых нормативных актов «до полного контроля» над федеральным правительством;
- Заморозка найма на государственную службу за исключением армии и некоторых других категорий;
- Распоряжение всем госслужащим незамедлительно выйти с удаленной работы;
- Распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни;
- Выход из Парижского соглашения;
- Письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату;
- Предписание федеральному правительству восстановить свободу слова и отменить цензуру;
- Запрет на использования системы правосудия в качестве против политических оппонентов прежней администрации.
Президент США поблагодарил собравшихся и пообещал, что те будут очень довольны, поскольку увидят, "как многое изменится в лучшую сторону".
Трамп в ходе выступления напомнил, как назвал слово "пошлины" любимым, за что подвергся критике.
"Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия — на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми", — сказал президент США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213457-tramp-poobeshchal-otmenit-okolo-80-resheniy-baydena/