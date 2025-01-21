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Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена

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Трамп и Байден в Белом доме
Трамп и Байден в Белом доме. Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал девять документов, выступая перед сторонниками на стадионе. Ранее он обещал отменить 80 решений Байдена.

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Как пишет РИА Новости, Трамп назвал администрацию Байдена "худшей администрацией в истории".

"Мы начнем с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей," – сказал он, выступая перед сторонниками в Вашингтоне после своей инаугурации.

По данным РБК, выступая перед сторонниками на стадионе, Трамп подписал девять указов. Среди его распоряжений:

  • Отмена 78 указов и меморандумов Байдена;
  • Заморозка на принятие бюрократами новых нормативных актов «до полного контроля» над федеральным правительством;
  • Заморозка найма на государственную службу за исключением армии и некоторых других категорий;
  • Распоряжение всем госслужащим незамедлительно выйти с удаленной работы;
  • Распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни;
  • Выход из Парижского соглашения;
  • Письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату;
  • Предписание федеральному правительству восстановить свободу слова и отменить цензуру;
  • Запрет на использования системы правосудия в качестве против политических оппонентов прежней администрации.

Президент США поблагодарил собравшихся и пообещал, что те будут очень довольны, поскольку увидят, "как многое изменится в лучшую сторону".

Трамп в ходе выступления напомнил, как назвал слово "пошлины" любимым, за что подвергся критике.

"Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия — на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми", — сказал президент США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213457-tramp-poobeshchal-otmenit-okolo-80-resheniy-baydena/

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