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Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших выросло до 27, без вести пропавших - 18

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Лесные пожары в Калифорнии
Лесные пожары в Калифорнии. Фото: David Crane/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

По меньшей мере 27 человек, предположительно, погибли и 18 - числятся пропавшими без вести в результате пожаров в Калифорнии, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает телеканал, по данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, в результате пожаров в Итоне и Палисейдс погибли по меньшей мере 27 человек.

По данным судмедэксперта, 17 смертей произошли в результате пожара в Итоне и 10 - в результате пожара в Палисейдс.

Кроме этого, 18 человек, предположительно, числятся пропавшими без вести.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

9 января Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП. Позже сами казахстанские студенты, находящиеся в США, рассказали о происходящем.

10 января были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы.

Сообщалось также о мародерстве и грабежах. В части пострадавших районов объявлен комендантский час, чтобы не дать мародерам воспользоваться бедствием.

Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал с обзором возможных обстоятельств, почему пожары в Лос-Анджелесе оказались такими разрушительными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212674-pozhary-v-los-andzhelese-chislo-pogibshih-vyroslo-do-27-bez-vesti-propavshih-18/

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