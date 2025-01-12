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Стали известны первые данные с черных ящиков разбившегося в Южной Корее самолета

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Рухнувший самолет в Южной Корее
Рухнувший самолет в Южной Корее. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Черные ящики разбившегося самолета Jeju Air не содержат записей последних четырех минут перед крушением, передает NUR.KZ со ссылкой на Yonhap.

Проведенный в США анализ черных ящиков самолета B737-800 показал, что запись на обоих устройствах прекратилась примерно за 4 минуты до катастрофы.

Это затруднило работу следователей, но данные черных ящиков - не единственные источники информации. Также изучаются записи управления воздушным движением, видео крушения и обломки с места.

Напомним, Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан 29 декабря утром. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

Позже генеральный директор авиакомпании выступил с официальным обращением и принес свои извинения.

По предварительным данным, найдены тела всех 179 погибших при крушении самолета в Южной Корее.

Сообщалось также, что расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи, в результате которой погибли 179 человек, сосредоточится на возможном столкновении самолета с птицами и отказе шасси.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку.

В начале января сообщалось о прошедших обысках в аэропорту Муана и в офисах авиакомпании Jeju Air, проведенных полицией Южной Кореи, чтобы выявить виновных в крупнейшей в стране авиакатастрофе.

Мы также писали, что эксперты высказались о крушении самолета авиакомпании Jeju Air. По их мнению, к трагедии привело фатальное сочетание ряда факторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210718-stali-izvestny-pervye-dannye-s-chernyh-yashchikov-razbivshegosya-v-yuzhnoy-koree-samoleta/

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