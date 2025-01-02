Крушение самолета Jeju Air в Южной Корее: в офисах авиакомпании и аэропорту начали проверки

Полиция Южной Кореи провела обыски после крушения самолета Jeju Air - у следователей возникли вопросы к постройкам аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, южнокорейская полиция провела серию обысков в аэропорту Муана и в офисах авиакомпании Jeju Air, чтобы выявить виновных в недавней крупнейшей в стране авиакатастрофе.

"Обыски прошли в офисе управления региональной авиации Пусана в округе Муан, а также в международном аэропорту Муана и в офисе авиакомпании Jeju Air в Сеуле. Расследованием занимается специально созданный следственный отдел. Пока обвиняемых в деле нет, у полиции есть ордер на изъятие необходимых вещественных доказательств", - отмечается в материале.

По данным издания, у следователей возникли вопросы к постройкам аэропорта, а именно к насыпи в конце посадочной полосы - на ней были установлены локаторы для направления самолетов при посадке.

Напомним, Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан 29 декабря утром. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

Позже генеральный директор авиакомпании выступил с официальным обращением и принес свои извинения.

По предварительным данным, найдены тела всех 179 погибших при крушении самолета в Южной Корее.

Сообщалось также, что расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи, в результате которой погибли 179 человек, сосредоточится на возможном столкновении самолета с птицами и отказе шасси.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку.

Позже мы также писали, что эксперты высказались о крушении самолета авиакомпании Jeju Air. По их мнению, к трагедии привело фатальное сочетание ряда факторов.