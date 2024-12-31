NYT: К крушению самолета в Южной Корее привело фатальное сочетание факторов

Эксперты высказались о крушении самолета авиакомпании Jeju Air. По их мнению, к трагедии привело фатальное сочетание ряда факторов, пишет издание The New York Times.

Издание отмечает, что лайнер отставал от графика на 30 минут.

Пока расследование находится на предварительной стадии, официальные лица старались не делать никаких предварительных заявлений по вопросам, возникающим в связи с крушением, в том числе о том, были ли отключены оба двигателя самолета во время посадки.

Но эксперты, просмотревшие видеозапись посадки, заявили, что, судя по всему, самолет столкнулся с фатальным сочетанием факторов, которые сделали катастрофу гораздо хуже, чем она могла бы быть.

Обычно взлетно-посадочная полоса аэропорта Муан имеет длину 9 200 футов. Но когда самолет компании Jeju Air заходил на посадку, только 8 200 футов были пригодны для использования из-за строительных работ.

По словам авиационных экспертов, при посадке пилот самолета, похоже, не смог управлять двигателями и шасси, лишив себя двух из трех ключевых способов замедления: тормоза шасси и обратной тяги двигателей. Причем, подчеркивается, что проблемы с двигателем не обязательно означают проблемы с шасси - эти две проблемы не обязательно связаны между собой.

По их словам, на самолете также не были включены закрылки - еще одно средство снижения скорости.

Самолет летел так быстро, что выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался прямо в бетонное сооружение, окруженное земляной насыпью. Это сооружение было построено для установки так называемой локализационной антенны. Некоторые эксперты отмечают, что если бы не было такой бетонной конструкции или если бы антенна была установлена на более легко ломающемся креплении, самолет мог бы избежать трагедии.

Еще эксперты обратили внимание на ситуацию с птицами - аэропорт Муан более подвержен риску столкновения с птицами, чем другие аэропорты в Южной Корее.

Чиновники заявили, что проведут расследование, выполнил ли аэропорт рекомендации правительства по защите от птиц.

Напомним, Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан 29 декабря утром. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

Позже генеральный директор авиакомпании выступил с официальным обращением и принес свои извинения.

По предварительным данным, найдены тела всех 179 погибших при крушении самолета в Южной Корее.

Сообщалось также, что расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи, в результате которой погибли 179 человек, сосредоточится на возможном столкновении самолета с птицами и отказе шасси.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку.