Пассажирский самолет разбился в Южной Корее: предположительно, погибли 179 человек

Все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в авиакатастрофе в южнокорейском Муане. Об этом сообщает "Ренхап" со ссылкой на пожарное агентство.

Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее сегодня утром. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа.

Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

По предварительным данным властей, столкновение с птицей, вероятно, стало причиной неисправности шасси. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Начато расследование, чтобы установить точную причину случившегося.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В авиакатастрофе выжили 29 человек.