Пассажирский самолет разбился в Южной Корее: предположительно, погибли 179 человек
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Все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в авиакатастрофе в южнокорейском Муане. Об этом сообщает "Ренхап" со ссылкой на пожарное агентство.
Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее сегодня утром. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа.
Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.
По предварительным данным властей, столкновение с птицей, вероятно, стало причиной неисправности шасси. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.
Начато расследование, чтобы установить точную причину случившегося.
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.
На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.
В авиакатастрофе выжили 29 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206391-passazhirskiy-samolet-razbilsya-v-yuzhnoy-koree-predpolozhitelno-pogibli-179-chelovek/