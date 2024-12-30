На чем будет сосредоточено расследование авиакатастрофы в Южной Корее, рассказали в Минтранспорта страны
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Расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи, в результате которой погибли 179 человек, сосредоточится на возможном столкновении самолета с птицами и отказе шасси, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Следователи изучают причины крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который разбился в международном аэропорту Муан. Самолет проскользил по взлетно-посадочной полосе, врезался в стену и взорвался. В катастрофе выжили только двое бортпроводников.
Министерство транспорта Южной Кореи заявило, что проверит соблюдение экипажем правил безопасности, а также меры, принятые аэропортом для предотвращения столкновений с птицами, и состояние электропитания самолета перед аварией.
Эксперты отмечают, что катастрофа вызывает много вопросов. Столкновения с птицами в воздухе редки и обычно не приводят к авариям, так как самолеты способны работать на одном двигателе. Тем не менее остается неясным, почему не сработало шасси, а также возможна ли связь этой неисправности со столкновением с птицей, о котором говорили в кабине и на диспетчерской вышке перед посадкой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206719-na-chem-budet-sosredotocheno-rassledovanie-aviakatastrofy-v-yuzhnoy-koree-rasskazali-v-mintransporta-strany/