На чем будет сосредоточено расследование авиакатастрофы в Южной Корее, рассказали в Минтранспорта страны

Расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи, в результате которой погибли 179 человек, сосредоточится на возможном столкновении самолета с птицами и отказе шасси, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Следователи изучают причины крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который разбился в международном аэропорту Муан. Самолет проскользил по взлетно-посадочной полосе, врезался в стену и взорвался. В катастрофе выжили только двое бортпроводников.

Министерство транспорта Южной Кореи заявило, что проверит соблюдение экипажем правил безопасности, а также меры, принятые аэропортом для предотвращения столкновений с птицами, и состояние электропитания самолета перед аварией.

Эксперты отмечают, что катастрофа вызывает много вопросов. Столкновения с птицами в воздухе редки и обычно не приводят к авариям, так как самолеты способны работать на одном двигателе. Тем не менее остается неясным, почему не сработало шасси, а также возможна ли связь этой неисправности со столкновением с птицей, о котором говорили в кабине и на диспетчерской вышке перед посадкой.