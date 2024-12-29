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Эзотерика

Крушение самолета в Южной Корее: найдены тела 179 погибших

Опубликовано:

Самолет в Южной Корее
Место происшествия. Фото: yna.co.kr

Найдены тела всех 179 погибших при крушении самолета в Южной Корее, осуществлявшего рейс из Бангкока (Таиланд) в аэропорт Муан, передает "Ренхап".

"По состоянию на 29 декабря 21.07, число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - сообщило агентство.

Отмечается, что на борту самолета находился в общей сложности 181 человек, в том числе 175 пассажиров, 4 бортпроводника и 2 пилота.

Это авиационное происшествие стало крупнейшим по количеству жертв в стране.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок из-за крушения самолета объявил национальный траур с 29 декабря по 4 января включительно.

Добавим, Jeju Air - южнокорейская авиакомпания, базирующаяся в городе Чеджу. Компания организует регулярные рейсы между островом Чеджу и континентальной частью Кореи, а также ряд чартерных рейсов.

Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан сегодня утром. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в авиакатастрофе.

Как сообщили в МИД РК, по предварительным данным местных властей, среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, граждан Казахстана не было.

Генеральный директор авиакомпании выступил с официальным обращением и принес свои извинения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206472-krushenie-samoleta-v-yuzhnoy-koree-naydeny-tela-179-pogibshih/

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