Гендиректор авиакомпании публично извинился после крушения самолета в Южной Корее

Генеральный директор Jeju Air Ким Э Бэ выступил с официальным обращением и принес свои извинения. Пост появился на официальной странице авиакомпании в Instagram, передает NUR.KZ.

"Я склоняю голову и приношу извинения", - говорится в посте.

По данным генерального директора авиакомпании, 29 декабря примерно в 9:03 утра при посадке в международном аэропорту Муан загорелся самолет Boeing 7C2216 рейсом Бангкок - Муан.

"Прежде всего, выражаю глубокие соболезнования и извинения пассажирам и семьям погибших, потерявшим близких", - отметил Ким Э Бэ.

Он пояснил, что в настоящее время причину авиакатастрофы определить сложно, необходимо дождаться официального объявления о результатах расследования соответствующими государственными органами.

"Как глава авиакомпании, независимо от причины аварии, я чувствую свою ответственность. Jeju Airlines сделает все, что в ее силах, чтобы быстро устранить аварию и оказать поддержку семьям пассажиров.

Кроме того, мы сделаем все возможное, чтобы установить причину случившегося совместно с властями.

Еще раз молюсь за тех, кто потерял близких из-за аварии, и приношу глубочайшие извинения семьям погибших", - говорится в посте от имени гендиректора авиакомпании.

Напомним, сегодня утром Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа.

Предположительно, большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, за исключением двух подданных Таиланда. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

По предварительным данным властей, столкновение с птицей, вероятно, стало причиной неисправности шасси. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в авиакатастрофе.

Как сообщили в МИД РК, по предварительным данным местных властей, среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, граждан Казахстана не было.