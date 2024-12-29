Пассажирский самолет разбился в Южной Корее, на борту находился 181 человек

Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек. Предварительно, 47 из них погибли, передает "Ренхап".

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени, когда самолет авиакомпании Jeju Air при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в округе Муан, примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула.

Власти подтвердили, что в авиакатастрофе погибли 47 человек и число жертв, вероятно, возрастет. Двое были спасены.

В результате крушения самолет получил значительные повреждения, что привело к пожару.

На борту воздушного судна, возвращавшегося из Бангкока, находился в общей сложности 181 человек, включая 6 членов экипажа.

Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.

Власти потушили пожар и заявили, что на месте крушения ведутся поисково-спасательные работы. Также начато расследование, чтобы установить точную причину случившегося.

Как сообщает агентство, по предварительным данным властей, столкновение с птицей, вероятно, стало причиной неисправности шасси, что привело к авиакатастрофе.

Добавим, Jeju Air - южнокорейская авиакомпания, базирующаяся в городе Чеджу. Компания организует регулярные рейсы между островом Чеджу и континентальной частью Кореи, а также ряд чартерных рейсов.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В авиакатастрофе выжили 29 человек. Все казахстанцы, летевшие на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало их имена, среди них есть ребенок.

По последним данным, на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов: четверо из них - в отделении реанимации, двое - в травматологии.