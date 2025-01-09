Горящий знак Hollywood в Калифорнии: фото назвали фейковым

Пользователи социальной сети X распространяют информацию, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что огонь, разбушевавшийся в Лос-Анджелесе, якобы добрался и до легендарного знака Hollywood.

Как сообщают пользователи соцсетей, фото с горящим знаком Hollywood - фейковое. Они делятся, как уверяют сами, актуальными снимками знака, на которых не наблюдается признаков возгорания.

"Вывеска Hollywood не горит, хотя начался новый пожар рядом. Многие новостные аккаунты и страницы делятся фейковыми изображениями, созданными ИИ, и утверждают обратное. Вот фотография знака Hollywood в режиме реального времени", - отмечается в посте.

"Распространяется фальшивая фотография горящего знака Hollywood. Не обращайте на это внимания", - пишет другой пользователь соцсети X.

А под одним из постов с фото в соцсети X, где ранее сообщалось о возгорании знака Hollywood в Лос-Анджелесе, позже появилось примечание, сообщающее, что данное фото - фейковое.

"Эта фотография фейковая, вывеска Голливуда находится недалеко от места пожара. Прямая трансляция с камеры: hollywoodsign.org/webcam", - говорится в сообщении.

Напомним, в американском штате Калифорния с 7 января бушует масштабный лесной пожар. Пока известно о пяти погибших.

На сайте Белого дома появилось заявление Байдена об объявлении режима масштабного бедствия в Калифорнии. Глава США распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Сообщалось, что лесные пожары в Калифорнии вспыхнули из-за сочетания сухой погоды и штормового ветра. В штате объявлено чрезвычайное положение.