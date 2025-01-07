"Чего он вякает?": Лукашенко обвинил Зеленского в попытке втянуть Беларусь в войну

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский делает все, чтобы "втянуть страну в войну", передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

По данным издания, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью на Рождество в храме. Лукашенко отметил большое напряжение вокруг Беларуси.

"Везде что-то… фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок, не такой уж и маленький, как я считаю, но островок - мирный. И вы знаете, им же (недоброжелателям за рубежом - прим. БелТА) жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту "войнушку".

Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, если Беларусь "втянут" в военный конфликт, "государство может не выдержать".

"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство […]. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - сказал президент Беларуси.

После Александр Лукашенко снова высказался о Владимире Зеленском.

"Недавно всем знакомый нам Володя Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!". "Ну, жыве. Естественно, жыве. Он сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет так, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И подумал: "Не дай бог", - заявил Лукашенко.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко извинился перед ним в первые дни войны. Со слов Зеленского, телефонный разговор состоялся в первый или второй день российской военной операции.

"Он извинился. Он сказал: "Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели", - пересказал диалог украинский президент.

После этого пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент Беларуси не извинялся перед Зеленским.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - заявила Эйсмонт.

Добавим, что в марте 2023 года Владимир Путин в интервью одному из государственных телеканалов сообщил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов из России в Беларусь уже началось.

Позже, в одном из интервью, он сказал, что сам попросил Путина завезти ядерное оружие в страну. В декабре 2024 года Лукашенко предупредил о наличии у Беларуси ядерного оружия.