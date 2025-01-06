"Володя, это не я": Зеленский заявил, что Лукашенко извинился перед ним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко извинился перед ним в первые дни войны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью подкастеру Лексу Фридману. Запись опубликована на YouTube.

Со слов Зеленского, телефонный разговор состоялся в первый или второй день российской военной операции.

"Он извинился. Он сказал: "Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели", — пересказал диалог украинский президент.

Лукашенко сказал "я извиняюсь" и "ты поверь, Володя, это не я", "я не контролирую [ситуацию], это просто ракеты, это Путин", утверждает Зеленский.

Украинский президент потребовал прекратить происходящее, на что Лукашенко ответил: "Это было сделано без меня".

"Он мне говорит: пойми, нельзя воевать с россиянами. Я ему сказал: мы никогда не воевали. Война, ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси, как ты это допустил?" — продолжил политик.

С его слов, Лукашенко предложил Украине "ответить".

"Я до сих пор помню, как он сказал мне: "Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты знаешь, как много он для меня значит". Мозырский нефтеперерабатывающий завод, или как? Не могу вспомнить [название]. Мозырский нефтеперерабатывающий завод", – заявил Зеленский.

Издание направило запрос в пресс-службу президента Беларуси.

Напомним, в марте 2023 года Владимир Путин в интервью одному из государственных телеканалов сообщил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Вскоре после этого Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов из России в Беларусь уже началось. Позже, в одном из интервью, он сказал, что сам попросил Путина завезти ядерное оружие в страну.

А недавно стало известно, что Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории Беларуси также российскую систему "Орешник". По его мнению, это улучшит оборону обоих государств.