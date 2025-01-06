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"Благодаря эмоциональной реакции младшего сына": Эйсмонт объяснила разговор Лукашенко с Зеленским в начале войны

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сегодня заявила, что президент Беларуси не извинялся перед Владимиром Зеленским, как ранее тот заявил в интервью, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала изданию заявление Владимира Зеленского о том, что белорусский президент извинялся перед украинским коллегой во время телефонного разговора, который состоялся в первые дни боевых действий.

"Первое. Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского.

В чем была суть того разговора: наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо, отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", - сказала Эйсмонт.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - подчеркнула она.

Напомним, в интервью подкастеру Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко извинился перед ним в первые дни войны. "Он извинился. Он сказал: "Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели", — сказал украинский президент.

Добавим, в марте 2023 года Владимир Путин в интервью одному из государственных телеканалов сообщил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Вскоре после этого Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов из России в Беларусь уже началось. Позже, в одном из интервью, он сказал, что сам попросил Путина завезти ядерное оружие в страну.

А недавно стало известно, что Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории Беларуси также российскую систему "Орешник". По его мнению, это улучшит оборону обоих государств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208864-blagodarya-emocionalnoy-reakcii-mladshego-syna-eysmont-obyasnila-razgovor-lukashenko-s-zelenskim-v-nachale-voyny/

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