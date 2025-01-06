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Новости русской службы Би-би-си

Что известно о "большом наступлении" ВСУ в Курской области

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Украинские военные
Украинские военные. Иллюстративное фото: Olena Z / Getty Images

Вооруженные силы Украины перешли к наступательным действиям в Курской области. Российские Z-блогеры сообщают о движении украинской бронетехники к северу от Суджи. Атаку подтверждают украинские должностные лица.

Утром 5 января российские «военкоры» начали сообщать о «большом наступлении» украинской армии в Курской области.

Что пишут Z-блогеры?

Z-блогер Роман Алехин пишет, что ВСУ начали движение от Суджи в сторону поселка Большое Солдатское, расположенного на трассе в областной центр в 35 км от Курской АЭС.

«В наступлении противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику. Район атаки противник плотно накрыл РЭБом, так что много дронов бесполезны. Возможно, противник будет пытаться пробиваться и на других направлениях», — пишет военкор.

Позже он добавил, что уже начались бои за деревню Бердин неподалеку от Большого Солдатского. По информации некоторых российских блогеров, украинская армия взяла под контроль этот населенный пункт и двигается дальше. Другие это опровергают.

О том, что ВСУ предприняли попытку наступления со стороны Суджи и атакуют в направлении Большого Солдатского, сообщает и автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

Эту информацию также подтверждает «военкор» газеты «Комсомольская правда» Александр Коц. Он пишет, что украинские военные «действительно предпринимают активные действия в направлении Большого Солдатского и в Суджанском районе»: «Давят как на Новоивановку на западном фланге, так и в сторону Бардина на восточном».

Коц при этом не исключает, что основной удар украинских военных «будет где-то в другом месте».

«Я бы поставил на удар из Шосткинского района Сумской области в сторону наших Рыльского и Хомутовского районов. Или оттуда в сторону Брянской области», — прогнозирует он.

С ним соглашается и Z-блогер Юрий Подоляка. По его словам, новое наступление ВСУ в Курской области «может быть операцией по отвлечению внимания с другого участка». «Пока главные силы со стороны ВСУ в бой не вступали», — утверждает он.

Украинское командование уже несколько месяцев вынашивает планы прорыва обороны ВС РФ в Запорожской области и прощупывает слабые места, добавляет телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны России.

Телеграм-канал «Операция Z: военкоры русской весны» пишет, что украинцы ночью разминировали подступы к Бердину и сейчас там идут стрелковые бои. Россия активно задействует боевую авиацию.

Провоенный блогер Alex Parker считает, что целью наступления ВСУ является Курская АЭС возле города Курчатов.

«Цель — пробиться от Суджи до Курчатова и захватить АЭС. Наступать они планируют через Большое Солдатское, как и предупреждали известные инсайдеры», — написал он.

ТГ-канал «Военный осведомитель» отмечает, что украинская армия атаковала не только в направлении Большого Солдатского, но и в направлении села Пушкарное к северо-востоку от Суджи.

Что говорят российские военные?

В Минобороны России фактически подтвердили наступление ВСУ в Курской области

В воскресенье 5 января около 9:00 по московскому времени «с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении» украинские военные предприняли «контратаку штурмовой группы ... с десантом в направлении хутора Бердин», сообщили в российском военном ведомстве.

В этой «контратаке» в направлении хутора Бердин украинская армия якобы задействовала два танка, 12 боевых бронированных машин и технику разграждения.

Минобороны России утверждает, что штурмовой группе ВСУ было нанесено поражение.

«Артиллерией и авиацией группировки войск „Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин», — сказано в заявлении российского ведомства.

Российское военное ведомство сообщало, что в течение воскресенья над Курской областью было сбито три украинских беспилотника. Также, по данным регионального оперштаба, в воскресенье над регионом были уничтожены три ракеты ВСУ.

Руководство Курской АЭС, которая, по мнению провоенного блогера Alex Parker, может быть целью наступления ВСУ, сообщило, что атомная электростанция работает в штатном режиме.

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации „без генерации". Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — цитирует «Интерфакс» сообщение АЭС.

Что говорят украинские военные?

Украинский Генштаб подробности своей наступательной операции не раскрывает. При этом в ежедневной сводке говорится, что 5 января резко возросло количество боестолкновений именно в Курской области. Если за сутки 4 января здесь было 33 боевых столкновения, то к 16:00 воскресенья зафиксировано уже 42, причем 12 боев еще продолжаются.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что украинцы «неожиданно атаковали» россиян в Курской области.

«На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают», — написал он.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак тоже прокомментировал события в Курской области.

«Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», — написал он в телеграм-канале, не вдаваясь в подробности.

Курская операция ВСУ

Украинская армия начала наступление на территорию Курской области 6 августа.

Ей удалось прорвать оборону россиян и взять под контроль Суджу и ближайшие населенные пункты. Кроме того, за время наступления ВСУ удалось взять в плен около 700 российских солдат.

Наступательные действия продолжались до начала сентября. В то время под контролем Украины находилось около 1,1 тыс. кв. км территории Курской области.

С середины сентября Россия перешла к контратакующим действиям в этом направлении. В начале декабря к этим операциям Кремль привлек, по предварительным данным, около 11-12 тысяч солдат КНДР.

К январю 2025-го российским военным вместе с северокорейскими силами удалось отвоевать примерно половину территории. Под контролем Украины на январь оставалось около 400 кв. км вокруг города Суджа и соседних районов.

Вечером 4 января президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия разбила батальон россиян и военных КНДР возле села Махновка в 3 км от окрестностей Суджи.

Ранее украинские военные во время общения с Би-би-си говорили, что получили приказ от командования удержать плацдарм в Курской области как минимум до 20 января, то есть до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Также военные эксперты прогнозировали до этой даты попытку проведения наступления ВСУ посредством подготовленных резервов по одному из направлений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208488-chto-izvestno-o-bolshom-nastuplenii-vsu-v-kurskoy-oblasti/

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