Израиль впервые признал причастность к убийству Исмаила Хании

Министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые подтвердил, что Израиль стоял за убийством лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС в конце июля в Тегеране, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Кац выступил на памятном мероприятии для местных сотрудником службы безопасности. В своей речи министр пригрозил йеменским хуситам ответить на удары по Израилю.

"Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре (хуситов – прим. ред.) и обезглавим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, сменившим его на посту Яхьей Синваром и (лидером ливанской группировки "Хезболла" Хасаном – прим. ред.) Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим в Ходейде и Сане", — сказал Кац.

Он назвал хуситов "последней уцелевшей" организацией в так называемой "оси зла", в которую Израиль включает поддерживаемые Ираном группировки.

Напомним, в конце июля стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Сообщается, что он был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

После этого Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС.

Израильская сторона не комментировала произошедшее. СМИ писали, что премьер Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы министры также не давали комментариев.

А в октябре появилась информация о смерти нового главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе. Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию Синвара.