"Погибли наши братья и сестры": Эрдоган обратился к странам исламского мира из-за Израиля
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к странам исламского мира – он заявил о необходимости международной изоляции Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Anadolu.
Соответствующее заявление Эрдоган сделал в ходе выступления на специальной сессии по Ливану и Палестине, организованной в рамках саммита стран D-8 ("исламская восьмерка") в столице Египта Каире.
Турецкий лидер призвал исламские страны возглавить шаги, которые могут быть предприняты против незаконных действий Израиля.
"В результате этих нападений погибли 50 тысяч наших братьев и сестер, в основном женщины и дети, и более 100 тысяч палестинцев получили ранения. Аль-Кудс аш-Шариф, где находится наша первая Кибла, мечеть Аль-Акса, разрушается в результате политики иудаизации", – заявил президент Турции.
Он призвал страны D-8 к более решительной реакции на "незаконные действия, которые угрожают стабильности Сирии и региона".
"С 7 октября исламские страны пытаются остановить геноцид (...), однако израильская администрация продолжает расширять свои атаки, опираясь на открытую поддержку Америки и косвенную поддержку многих западных стран", – добавил Эрдоган.
По его словам, объектом израильской агрессии стали не только Газа и Ливан, но и Сирия. Глава Турции считает необходимым ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, прекратить торговлю с ним и изолировать Израиль на международной арене.
"Мы должны призвать максимальное количество стран, особенно членов D-8, вмешаться в дело, возбужденное Южной Африкой в Международном суде, в который Турция подала заявку на вмешательство", – заключил Эрдоган.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202581-pogibli-nashi-bratya-i-sestry-erdogan-obratilsya-k-stranam-islamskogo-mira-iz-za-izrailya/