"Погибли наши братья и сестры": Эрдоган обратился к странам исламского мира из-за Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к странам исламского мира – он заявил о необходимости международной изоляции Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Anadolu.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в ходе выступления на специальной сессии по Ливану и Палестине, организованной в рамках саммита стран D-8 ("исламская восьмерка") в столице Египта Каире.

Турецкий лидер призвал исламские страны возглавить шаги, которые могут быть предприняты против незаконных действий Израиля.

"В результате этих нападений погибли 50 тысяч наших братьев и сестер, в основном женщины и дети, и более 100 тысяч палестинцев получили ранения. Аль-Кудс аш-Шариф, где находится наша первая Кибла, мечеть Аль-Акса, разрушается в результате политики иудаизации", – заявил президент Турции.

Он призвал страны D-8 к более решительной реакции на "незаконные действия, которые угрожают стабильности Сирии и региона".

"С 7 октября исламские страны пытаются остановить геноцид (...), однако израильская администрация продолжает расширять свои атаки, опираясь на открытую поддержку Америки и косвенную поддержку многих западных стран", – добавил Эрдоган.

По его словам, объектом израильской агрессии стали не только Газа и Ливан, но и Сирия. Глава Турции считает необходимым ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, прекратить торговлю с ним и изолировать Израиль на международной арене.

"Мы должны призвать максимальное количество стран, особенно членов D-8, вмешаться в дело, возбужденное Южной Африкой в Международном суде, в который Турция подала заявку на вмешательство", – заключил Эрдоган.