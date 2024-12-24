Сотрудники "Моссада" рассказали, как готовили операцию с подрывом пейджеров и раций "Хезболлы"

Два бывших сотрудника израильской разведки «Моссад» рассказали американской телекомпании CBS, как они готовили и проводили операцию с подрывом пейджеров и раций ливанской группировки «Хезболла». Как выясняется, рации со взрывчаткой боевики «Хезболлы» носили десять лет.

Хотя первыми 17 сентября этого года взорвались тысячи пейджеров, началась эта операция, по словам собеседников CBS, с раций.

Первый из двух сотрудников «Моссада», названный Майклом (оба выступали в эфире в масках, в глубокой тени, с измененными голосами и под вымышленными именами), рассказал, что «Моссад» вставил заряды взрывчатки в батареи раций, затем проданных «Хезболле».

Для того, чтобы продать «Хезболле» эти 16 тысяч раций, «Моссад создал подставную фирму и предложил «Хезболле», как выразился Майкл, «хорошую цену».

«У нас есть невероятный спектр возможностей создавать иностранные компании, происхождение которых они никоим образом не могут отследить, — сказал Майкл. — Подставная компания, за которой — подставная компания […] Мы создаем вымышленный мир. Мы — всемирная киностудия. Мы пишем сценарий, мы — режиссеры, мы — продюсеры, мы — ведущие актеры, и весь мир — наша сцена».

Но рациями, как пояснила в эфире CBS автор сюжета, боевики «Хезболлы» пользовались только в боевых условиях, то есть взорвать ими тысячи их обладателей в любой удобный момент было нельзя, и «Моссад» решил попробовать продать им еще и заминированные пейджеры.

Бывший сотрудник «Моссада», названный Габриэлем, рассказал, что операция с пейджерами началась в 2022 году.

Для того, чтобы вмонтировать в пейджеры взрывчатку, израильтянам пришлось увеличить — сделать толще — оригинальную тайваньскую модель фирмы Gold Apollo.

«Я не забуду день, когда я пришел к нашему директору и положил его [новую модификацию пейджера] на стол. Он был в бешенстве, — рассказал Габриэль. — Он сказал: да никогда никто не купит такой большой девайс! Его неудобно носить в кармане! Он тяжелый! Так не пойдет! Идите и возвращайтесь с другим вариантом».

По словам Габриэля, он две недели уговаривал директора, что их новый пейджер «хоть и страшненький, но со своей изюминкой». В результате все-таки уговорил.

Израильтяне провели тесты с манекеном, которому в руку в перчатке вкладывали пейджер и взрывали, чтобы выяснить, сколько граммов взрывчатки нужно, чтобы ранить боевика, но не людей рядом с ним.

«Когда террорист нажмет кнопку, то ранен будет только он сам. Даже если его жена и или дети будут рядом, они не пострадают — только сам террорист», — пояснил Габриэль.

«Мы все проверяли дважды, трижды, много раз — чтобы гарантировать, что сопутствующий ущерб будет минимальным», — добавил он.

Сотрудники «Моссада» специально протестировали рингтоны и выбрали такой, чтобы звучал достаточно тревожно и требовательно, чтобы обладатель пейджера обязательно проверил сообщение.

Кроме того, они выяснили опытным путем, сколько времени нужно человеку, чтобы отреагировать на сообщение на пейджер — получилось в среднем семь секунд.

«Шоу Трумана»

Затем созданная «Моссадом» фирма-посредник запустила большую рекламную кампанию с видеороликами и всеми прочими обычными составляющими: их пейджер, заочно убеждали они «Хезболлу», хоть и больше других размером, зато он прочный и не боится ни воды, ни пыли.

По словам Габриэля, рекламная кампания была очень успешной: они получили запросы от других потенциальных покупателей, помимо «Хезболлы».

«Мы, конечно, никому ничего не продали. Мы отпугнули их большой ценой», — сказал Габриэль.

Чтобы успешно сбыть пейджеры именно «Хезболле», созданная «Моссадом» в Венгрии подставная фирма-посредник наняла менеджера по продажам Gold Apollo, с которой «Хезболла» уже работала до того. Она предложила им первую партию новых пейджеров бесплатно, как рекламную замену старых на улучшенный вариант.

«Все было как в фильме „Шоу Трумана", мы все контролировали из-за кулис. В их [«Хезболлы»] глазах все было нормально, все было на сто процентов кошерно: бизнесмены, маркетинг, инженеры, шоурум — все», — хвалит себя Габриэль. Тайваньский производитель исходных пейджеров, Gold Apollo, тоже, конечно, не знал, что продает свою продукцию «Моссаду».

К сентябрю 2024 года у «Хезболлы» было 5000 «прочных, водостойких» пейджеров, утяжеленных несколькими граммами мощной взрывчатки.

17 сентября, когда наступил «час икс», «Моссад» послал на них сообщение, которое на экране высветилось текстом «Вы получили зашифрованное сообщение». Чтобы открыть зашифрованное сообщение, на этих пейджерах надо было одновременно нажать две кнопки, то есть обладатель пейджера обязательно должен был взять его в обе руки и, скорее всего, поднести ближе к лицу.

Правда, если он этого не делал, то, как сказал Габриэль, пейджер все равно взрывался.

«Цель заключалась не в том, чтобы убить террористов из «Хезболлы», — объясняет Габриэль. — Если он убит, то просто убит. Но если он ранен, его надо везти в больницу, лечить его, нужно вкладывать деньги и силы. И эти люди без рук и глаз, живущие в Ливане, станут живым напоминанием: не связывайтесь с нами! Они — живое доказательство того, что мы сильнее всех на всем Ближнем Востоке».

Безопасность важнее чужого одобрения

Взрывами пейджеров и — на следующий день — раций были убиты десятки и ранены тысячи боевиков «Хезболлы».

Противники Израиля акцентировали внимание на том, что среди пострадавших оказалось и некоторое число посторонних людей, и обвинили израильтян в неизбирательном ударе по гражданскому населению.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что считает эту операцию нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

«Разве Израилю не нужно думать о своей репутации в мире?», — спросила Габриэля ведущая CBS.

«Конечно. Но тут дело в приоритетах. Прежде всего нужно защитить свой народ, чтобы его не убивали тысячами. Репутация — после этого», — ответил Габриэль.